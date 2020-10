Según Trotta, la vuelta a clases es un proceso largo Nacionales 12 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA).- El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que "la vuelta a clases es un proceso largo" que necesita de "un riesgo de contagio bajo o nulo", en tanto, aclaró que no son "clases tradicionales" las que se podrán realizar en la pandemia. "La vuelta a las clases es un proceso largo. Tenemos que aprender a convivir con el virus, pero extremando cuidados.

Tiene que haber un riesgo de contagio bajo o nulo para que vuelvan las clases", explicó Trotta en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia. El funcionario explicó que, luego de las últimas reuniones, "se agregó la posibilidad de sumar actividades no escolares, como artísticas, en regiones donde el riesgo es medio". "No son clases tradicionales, sino que se van armando grupos de estudiantes para acompañarlos", explicó el funcionario nacional.

Trotta aclaró que "en la Ciudad el riesgo es medio, así que están con posibilidades de avanzar". "Si la Ciudad de Buenos Aires tiene menos del 60% de ocupación de camas, en ese sentido su semáforo está en verde. Pero ahora, al igual que en otros lugares, está en rojo por la circulación comunitaria", agregó.

En ese sentido, añadió: "Decidimos crear un indicador que sea la ciencia la que marque claramente en qué momento el riesgo es bajo para volver presencialmente a las clases". "Para eso hay tres puntos: el primero es el nivel de circulación comunitaria del virus, ya que don de la haya el semáforo está en rojo. Luego la ocupación de las camas en terapia intensiva y el tercero es la evolución de contagios. Si el descenso es superior al 20 por ciento en las últimas dos semanas, el semáforo está en verde, pero si hay un aumento superior al 20 por ciento en ese lapso, el semáforo está en rojo", completó el ministro de Educación.

Respecto a la modalidad de las clases, indicó: "Cada paso que demos es importante porque es parte del aprendizaje colectivo y social a llevar adelante en la convivencia con este virus". "Todo lo que queda pendiente, los chicos lo van a tener que ver el año que viene", señaló.

Por último, ratificó lo que señalaron distintos funcionarios del gobierno bonaerense en relación al reinicio del ciclo en algunos lugares con bajo riesgo de contagio por coronavirus. "En más de 20 distritos de la provincia de Buenos Aires se está trabajando en el regreso a clases", concluyó Trotta.