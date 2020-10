Nadal, el indiscutido rey de Roland Garros Deportes 12 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP RAFA NADAL. Festeja de rodillas su título número 13 en Roland Garros.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El español Rafa Nadal (2° del ránking mundial) demostró por qué es considerado el mejor jugador de la historia sobre polvo de ladrillo al conseguir su título número 13 en Roland Garros, tras arrasar en la final al serbio Novak Djokovic (1° en el escalafón de la ATP).

El partido decisivo en la cancha central "Philippe Chatrier" del complejo parisino en el Bosque de Boulogne mostró a un Nadal apabullante, sin darle ningún hueco de oportunidad a Djokovic, definiendo con parciales de 6-0, 6-2 y 7-5, en dos horas y 40 minutos de juego.

El mallorquín, que además consiguió su triunfo número 100 en el polvo de ladrillo parisino con apenas dos derrotas en quince años de competencia, llegó a su vigésimo título de Grand Slam, igualando la marca del suizo Roger Federer, como máximos ganadores de la historia.

En su trayecto al título, además de Djokovic, el español había superado al bielorruso Egor Gerasimov (83°), al estadounidense Mackenzie Mc Donald (236°), al italiano Stefano Travaglia (74°), al norteamericano Sebastian Korda (213°), al italiano Jannik Sinner (75°) y al argentino Diego Schwartzman (14°) en semifinales. ¿El detalle? No perdió ningún set.

Si existían dudas de lo que podía hacer Nadal a sus 34 años, se disiparon en apenas 45 minutos, que fue el tiempo que tardó en ganar el primer set por un tremendo 6 a 0.

En el segundo parcial Djokovic -campeón del US Open, donde no había jugado Nadal para resguardarse por la pandemia del coronavirus- quedó rápidamente 1-4 abajo en el marcador y no pudo recuperarse.

El tercer set fue lo mejor del partido, jugado bajo techo ante la amenaza de lluvia en París, porque "Nole" pareció haber despertado al conseguir los dos primeros juegos con su saque y recuperar inmediatamente un quiebre por parte de su rival para igualar 3-3.

Si bien Djokovic cometió constantemente errores no forzados, la actitud ganadora y mente fría característica del español fue lo que prevaleció.

Rafa se quedó con el saque del serbio para ponerse 6-5 arriba y así coronar un nuevo título con su servicio y ante un aforo reducido de público por razones sanitarias.