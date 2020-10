Con frentes abiertos en plena preparación Deportes 12 de octubre de 2020 Redacción Por La Crema aguarda por las novedades del formato y fecha del torneo, mientras va cerrando el plantel. Expectativas por Sara, una nueva incorporación y jugadores a prueba.

FOTO PRENSA PATRONATO BALANCE POSITIVO. Atlético empató el sábado con Patronato y el sábado lo recibirá en el Monumental.

Luego del segundo empate en otras tantas presentaciones en los partidos amistosos de pretemporada, logrado el sábado ante Patronato en Paraná, Atlético de Rafaela empezará a enfocarse hoy en la revancha frente a los entrerrianos que se realizará el sábado 17 en el Monumental.

Tomando como referencia que se ha enfrentado a dos equipos de primera división, son positivas las sensaciones para la gente de barrio Alberdi sabiendo, de todos modos, que el foco va más allá y será cuando la divisional establezca el formato y las fechas definitivas del retorno de la competencia.

Entre las cuestiones a las que habrá que seguir de cerca durante los próximos días en el bunker celeste, está el posible regreso oficial de Guillermo Sara. Si bien no entrenó junto al plantel durante la semana que pasó por motivos personales, el arquero tiene previsto reincorporarse a los trabajos -recordemos que solicitó permiso para entrenar- y ver los pasos a seguir, con la expectativa natural que pueda darse su vuelta al Club luego de más de siete años. En esto tendrá la palabra final la dirigencia, ya que el futbolista ve con buenos ojos quedarse en la ciudad. No obstante no debe obviarse que con un presupuesto acotado, de no mediar esta situación por lo que implica la importante trayectoria de Sara y su identificación con la institución, Atlético seguramente definiría jugar al menos en el torneo que reanude la competencia, con Matías Tagliamonte y Gastón Pezzini.

Respecto al cuerpo técnico, se aguarda que Walter Otta tenga la evaluación final en la situación de Maximiliano Bustamante y Guillermo Funes, aunque a priori ambos tendrían el visto bueno, y seguir observando a los jugadores que llegaron a prueba días pasados, el zaguero Gerardo Alegre Rojas y el atacante Alexis Arias. Vale acotar que se debe sumar a los entrenamientos el marcador central Fernando Piñero, que llega desde Santamarina de Tandil, hasta aquí la última contratación. Sin embargo, la intención de Otta es contar con un volante ofensivo o media punta más por lo que se aguardan novedades.

Pensando también en el encuentro ante los entrerrianos del venidero fin de semana, se seguirá de cerca la recuperación de las molestias que aquejan a los volantes Angelo Martino y Matias Valdivia, que fueron preservados el fin de semana.