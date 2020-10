Protti con una lesión, afuera 3 semanas Deportes 12 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A los varios casos positivos Covid-19 que aparecieron el pasado jueves (no se informó de manera oficial la cantidad exacta) en Tigre, se le sumó un nuevo lesionado, en este caso un jugador de la delantera. Ijiel Protti estará tres semanas fuera de las canchas por una fractura en un pequeño hueso de uno de sus hombros. La lesión la sufrió en el partido que Tigre empató 1-1 con Bolívar en Victoria el 22 de septiembre.

De esta forma, el delantero ex Atlético Rafaela se suma a la enfermería en la que están Néstor Moiraghi (sufrió una molestia en la previa del partido con Guaraní), Facundo Monteseirín y Abel Luciatti, los últimos dos recuperándose de sendos desgarros. Mientras, los jugadores que dieron negativo y los que ya cursaron el coronavirus, se entrenaron el viernes y este sábado en Pilar, a raíz de la suspensión del amistoso frente a Boca. Con integrantes del cuerpo técnico (incluido Gorosito) y varios jugadores contagiados, es una incógnita quienes viajarán a Brasil para enfrentar a Palmeiras en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo 21 de octubre.



LIPORACE EXPULSADO

El delantero Maximiliano López y otros jugadores argentinos participaron ayer del Sambenedettese, que le ganó por 2-0 a Alma Juventus Fano, por la cuarta fecha, del grupo B, de la Serie C (tercera división) del fútbol de Italia. López, un gol en el campeonato, es la máxima figura de un equipo de la región de San Benedetto del Tronto, que tiene en sus filas a otros siete jugadores argentinos. Resultaron titulares durante la jornada el marcador de punta Ignacio Liporace (ex Atlético de Rafaela), quien fue expulsado a los 45m. del segundo período, y el delantero mercedino Facundo Lescano.