Almirante Brown será ascendido directamente Deportes 12 de octubre de 2020 Redacción Por Los demás clubes de la B Metropolitana están de acuerdo en que suba sin volver a jugar, aunque deberá refrendarlo AFA.

BUENOS AIRES, 12 (NA) - Luego de la disputa entre San Martín de Tucumán y la AFA que llegó hasta el TAS, la Primera B masculina (Tercera División) sí aceptaría este lunes que Almirante Brown, campeón del Apertura y líder de la tabla general al momento de la cancelación del torneo por la pandemia de coronavirus, ascienda a la Primera Nacional sin volver a jugar un partido. Así lo admitió Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, quien aclaró que se trató de un consenso entre los clubes que componen la categoría y que deberá ser refrendada por el Comité Ejecutivo de la AFA.

Lo que ocurrió el sábado fue que la mesa directiva de la Primera B acordó el formato de disputa para cuando se autorice la competencia, que el lunes será presentado al resto de los clubes de la categoría y luego será enviado al Comité Ejecutivo para su aprobación. "Creo que para principios de diciembre ya se estará jugando. La semana que viene seguro todo esto se definirá y veremos cómo seguir. El lunes tenemos el zoom de la categoría, donde nos puso a nosotros como responsables. Primero nos reunimos. Todos llevaron un proyecto. Hubo tres o cuatro proyectos. Se terminó eligiendo un mix de un proyecto de la gente de Talleres de Remedios de Escalada con algunas cosas de Pipo (Marín, de Acassuso), de César Sosa y se definió eso, que este lunes se presentará, no te digo el formato porque todavía mis compañeros no lo tienen firmo en papel. Primero se lo presentaremos el lunes y después nos sentaremos con el Comité Ejecutivo esperando a ver cómo se defina", remarcó Levy, en declaraciones al programa "Mundo Ascenso".

"JJ Urquiza cree que está mal, que nosotros tenemos las mismas posibilidades de ascender que tienen ellos. Luciano Nakis (Deportivo Armenio) quiere que no haya ascensos y pediría eso. El tercero no sé quién es porque en la votación no hubo un tercero que se haya negado. Éramos nueve y fueron siete contra esas dos explicaciones", sostuvo, respecto de los opositores a esa idea. Pero, enseguida, aclaró: "Nosotros somos los que representamos a la categoría. No va a haber votación. Nos eligieron a nosotros para definir algo y eso es lo que hicimos".

Por ende, se da por descontado que se aprobará el formato y que Almirante Brown será el primer ascendido a la Primera Nacional, luego de ser campeón del Apertura y liderar la tabla general al momento de la suspensión (luego cancelación) de la temporada.

¿Cómo se jugaría?: En el formato consensuado por la Mesa Directiva de la Primera B, Comunicaciones, que era el segundo en la tabla general (igualado en puntos con Almirante Brown pero peor diferencia de gol) accedería directamente a semifinales. En tanto, en la Fase 1 se disputarán tres triangulares con los equipos ubicados del 10 al 18 puesto de la tabla general, donde San Telmo, Defensores Unidos de Zárate y Flandria serán cabezas de serie. Los tres ganadores de esos triangulares clasificarán a la Fase 2, donde se sumarán los siete equipos ubicados del tercer al noveno puesto, para armar los cruces a eliminación directa (ida y vuelta) con ventaja deportiva.

De los cinco ganadores de esos cruces, el mejor ubicado en la tabla general esperará junto a Comunicaciones en semifinales, mientras que los otros cuatro se enfrentarán para decidir los dos restantes. Y en este momento aparecen dos opciones: por un lado si el Federal A no juega por el tercer ascenso y queda para la Primera B, los ganadores de las semifinales ascenderán a la B Nacional.