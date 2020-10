El Día de la Madre puede ser un alivio para los comercios Locales 12 de octubre de 2020 Redacción Por Desde Paseo del Centro admiten que las familias recortarán el gasto promedio para la compra de los regalos. Pero tienen expectativas de cerrar niveles de ventas aceptables.

En un año al que nadie aún se pudo terminar de acomodar, el comercio rafaelino tiene esta semana una oportunidad para enderezar sus cuentas. La celebración del Día de la Madre constituye la fecha comercial más fuerte del año después de la Navidad, por lo que las familias ya están en campaña para comprar los regalos que entregarán el próximo domingo.

"Se espera movimiento en esta semana previa al festejo, pero también es cierto que con esta nueva normalidad algunos ya adelantaron sus compras en los últimos días para evitar más que nunca ir a último momento", afirmó Florencia Muriel, presidenta de Paseo del Centro, un espacio asociativo que agrupa a unos 50 negocios de diversos rubros del microcentro rafaelino.

De todos modos, el aumento sostenido de contagios de Covid condiciona la salida al centro en busca de los regalos. "Desde que estamos en un proceso de crecimiento de los casos positivos, se nota un movimiento medido. De cualquier manera esperamos que la semana que viene sea buena y alivie un poco la situación de algunos pequeños", agregó Muriel.

En Córdoba, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, conjuntamente con la Cámara de Comercio lanzaron la campaña “Adelantados”, para crear conciencia e incentivar la compra anticipada del regalo por el Día de la Madre y así evitar las aglomeraciones de personas en los locales comerciales tan típicas de los últimos dos o tres días antes de la celebración.

Respecto a las expectativas sobre el volumen de ventas o el ticket promedio que espera el comercio local, la titular del Paseo del Centro sostuvo que "si bien la mayoría de las familias va a hacer un regalo, creo que habrá una fuerte moderación en el gasto". La crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo del salario explicarán entonces un menor presupuesto para cumplir con mamá. "Generalmente, muchos le compraban un obsequio a las mamás y además salían a cenar afuera. Este año se recortará el gasto sustancialmente", puntualizó.

Finalmente, Muriel expresó que la restricción horaria que impuso el Municipio a la actividad comercial con el objetivo de reducir la circulación de personas hacia la noche atenta en cierta medida con la atención dentro de los locales. "Se nota que la gente está saliendo más tarde por el calor y nosotros debemos cerrar a las 19... ¡es terrible!" planteó.

Esta semana además, el personal de atención al público de los locales comerciales y de servicios deberá comenzar a utilizar barbijo y máscara de acrílico al mismo tiempo, una doble protección que exige la Municipalidad. "El 38% de las personas contagiadas realizan actividades de atención al público, en comercios, en servicios y para poder cuidar a esos trabajadores y a las personas que asisten a esos lugares, hemos decidido que se use la doble protección", dijo ayer la jefa de Gabinete del gobierno local, Amalia Galantti, en declaraciones al programa "Arena Política" de Radio Rafaela.



PROMOCIONES

Las compras por el Día de la Madre serán canalizadas este año principalmente en centros comerciales de barrio y los consumidores buscarán promociones y financiación a largo plazo en el contexto de las restricciones por la pandemia de coronavirus, según un relevamiento de una consultora privada.

Un 42% de las compras se harán en centros comerciales de barrio, 17% a través de comercio electrónico, un 20% en shopping online, 11% en redes sociales, 6% en outlet y 4% en supermercados, de acuerdo a la consultora Focus Market.

Según el relevamiento realizado por Focus Market sobre una base de 7560 casos en todo el país, este año la fecha encuentra nuevos patrones de consumo y modificación de hábitos en la compra en las formas comerciales minoristas en este contexto de pandemia.

En tanto, de acuerdo con datos relevados por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), los rubros con mayor proyección de la demanda para el Día de la Madre son indumentaria 21%, calzados 10%, perfumería y cosmética 9%, flores y plantas 9%, electrodomésticos 9%, telefonía celular 8%, experiencias (cena, masajes, etc) 8%, bazar y regalos 8% e informática 7%, entre otros.

En cuanto a la proyección de gasto promedio por obsequio en el Día de la Madre es de $1600. Los medios de pagos con más proyección de uso para el Día de la Madre son tarjeta de crédito 49%, efectivo 23%, tarjeta de débito 21%, billetera digital 5% con un crecimiento del 50 % en su uso en pandemia y transferencia bancarias 2%, según datos de la Billetera Digital CAME PAGOS .