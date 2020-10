Otros 1.557 nuevos casos, 60 en Rafaela Locales 12 de octubre de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, en su habitual reporte epidemiológico, confirmó este domingo 1.557 contagios nuevos de coronavirus en territorio provincial, con lo cual el acumulado desde el inicio de la pandemia es de 62.895, de los cuales 6.395 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 56.500 por laboratorio.

De esas nuevas infecciones, 60 se registraron en Rafaela, que sumado a los 98 que se notificaron este sábado, siendo el pico máximo hasta el momento para una misma jornada (158 en las últimas 48 horas), el total de casos desde marzo asciende a 1.433 y 18 decesos, ya que ayer por la tarde se informó de la muerte de un hombre de 79 años.

Además, 740 corresponden a Rosario, que sigue siendo la ciudad que más casos acumula, siendo 30.644 el total desde desde que el virus ingresó al país, casi el 50% de la cifra acumulada en la bota santafesina. En tanto, 180 se notificaron en la ciudad de Santa Fe, que totaliza 4.623.

Por su parte, en localidades pertenecientes al Departamento Castellanos, se confirmaron ayer 10 casos más en Sunchales, 3 en Frontera, 2 en Esmeralda y Humberto Primo y 1 en Aldao, Ramona y San Vicente, siendo muy pocas las poblaciones del sector que aún no registran infecciones. En cuanto a localidades cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones se mencionaron 21 en Santo Tomé, 17 en Esperanza, 7 en San Jerónimo Norte, 6 en Laguna Paiva, 4 en Suardi, 3 en Nelson y San Cristóbal, 2 en Arroyo Seco, Ceres, Elisa, Gálvez, Monte Vera, San Justo y San Martín de las Escobas, 1 1 sólo caso en Franck, Pilar, San Carlos Centro, San Carlos Sud y Santa Rosa de Calchines.

A la fecha, en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) hay 201 personas internadas, de las cuales 187 requieren asistencia respiratoria mecánica y 14, no. En Camas Generales suman 445 personas alojadas por COVID-19. Por otro lado, hay un total de 48.624 pacientes recuperados, 13.626 activos y en la provincia se registraron 118.066 notificaciones de las cuales 47.797 fueron descartadas.



10 MUERTES

Además, el mismo reporte indicó que se produjeron 10 fallecimientos en el territorio: 3 con residencia en Rosario (de 78, 83 y 88 años), en San José de la Esquina murieron 2 pacientes, de 70 y 75 años; uno en Firmat, de 53 años; uno en Ibarlucea, de 65 años; uno en Fuentes, de 77 años; uno en Casilda, de 80 años; uno en Villa Constitución, de 82 años. Hasta la fecha se registran un total de 645 fallecidos en la provincia.



PLAN DETECTAR EN

30 LOCALIDADES

El Ministerio de Salud provincial realizó un balance del Plan DetecAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino) que se llevó adelante en los últimos meses en las 5 regiones de Santa Fe (Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista) recorriendo más de 30 localidades. Además, en la ciudad de Rosario, se recorrieron barrios de las zonas centro, norte, noroeste, oeste y sur, mientras que en la capital provincial se caminaron las calles de más de 40 barrios. Al respecto, el coordinador del plan Detectar provincial, Sebastián Torres, indicó que “el balance general es positivo por varias razones. Primeramente porque ha ido aumentando la tasa de positividad pero lo que logramos fue visualizar casos que están en la población, en los barrios y con el operativo estamos llegando temprano”. Agregando que “esa búsqueda proactiva de poder localizar de forma temprana a ese paciente sintomático, oligosintomático o contacto estrecho para aislarlo lo más temprano posible y evitar que ese paciente tenga una evolución tórpida, al azar y termine tal vez ocupando una cama de un hospital”. “Logramos además un acercamiento desde el sistema de salud a la población. La estrategia, como decía Ramón Carrillo y los defensores de la salud pública, colectiva y de la garantía al derecho a la salud, es que el sistema de salud tiene que ir a la población, cerca de cada vecino, y con este operativo estamos logrando que los equipos de salud estén cerca de la gente golpeando la puerta de cada familia para cuidarlos y saber cómo están”, continuó. “El principal balance en términos generales en toda la provincia es que hoy el sistema de salud de la provincia de Santa Fe está presente, cerca de cada familia, cuidándolos, acompañándolos, aconsejándolos para que toda esta etapa que estamos viviendo de la pandemia se pueda llevar de la mejor manera posible”, explicó Torres.

Asimismo, en la ciudad de Rafaela, se está implementando este abordaje territorial en las zonas noreste y sureste de la localidad, comprendiendo los barrios 2 de abril, Martín Fierro, Jardín y en la plaza 9 de julio. Además este operativo se realizó en Lehmann, y se trasladará en los próximos días a Sunchales y Tostado. Por su parte, la coordinadora de la región Rafaela, Éter Senn, dijo que “la posibilidad de facilitar a la gente la toma de muestra permitió abordar de manera temprana la detección de casos positivos posibilitando el aislamiento temprano no solo de ellos sino también de su contactos estrechos”. “Seguimos así trabajando en esta línea junto a los equipos de salud de la nación, provincia y gobiernos locales, para atenuar las consecuencias que está causando esta pandemia no sólo a Santa Fe sino también al país y brindarle a cada uno de los ciudadanos el acceso a la salud pública”, concluyó.