Desarticularon 2 fiestas prohibidas e intervinieron un complejo de Fútbol 5 Locales 12 de octubre de 2020 Redacción Por Los eventos sociales se localizaron en calle Los Fresnos al 3000 y en Santiago Shine al 800 de nuestra ciudad. Además se sancionaron a dos comercios de cercanía por no respetar el horario de cierre y también se le llamó la atención a un bar por no respetar el protocolo sanitario vigente. En tanto, personal policial y agentes municipales arribaron a un predio ubicado en Martín Oliber al 100 donde se encontraban 24 personas jugando al fútbol. Cabe destacar que las actividades que requieran contacto físico no están habilitadas.

Durante la madrugada de este domingo, agentes de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana, intervinieron en dos fiestas prohibidas. Por denuncias de vecinos, se hicieron presentes en calle Los Fresnos al 3000 donde en el interior había una reunión con 30 personas dentro del domicilio. También, en otro procedimiento, arribaron a un departamento ubicado en Santiago Shine, en el cual se encontraban 20 jóvenes con música a un alto volumen y bebidas alcohólicas.

Los inspectores procedieron a desalojar los encuentros y efectuaron las actas correspondientes por incumplimiento de los protocolos establecidos.

Además, con la colaboración del equipo de la Brigada Sanitaria, lograron detectar dos comercios de cercanía excedidos en el límite de horario que tienen permitido para realizar la atención al público. Los mismos, localizados en Geuna y Abele y Edison al 1400, tampoco contaban con la habilitación municipal correspondiente y por lo tanto, fueron sancionados.

Por último, inspectores le llamaron la atención a un bar situado en Zóbboli al 1000 por observar que los clientes que se encontraban en el interior no utilizaban el tapabocas al momento de asistir a los sanitarios y/o al patio del lugar.



EN UN PREDIO DEPORTIVO

Personal policial y agentes de Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana realizaron un operativo en un predio ubicado en Martín Oliber al 100 donde se encuentran dos canchas de Fútbol 5, por infracción a las reglas establecidas con motivo de la pandemia de coronavirus.

En el lugar encontraron 24 personas jugando al fútbol, incumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes. Los uniformados dispusieron finalizar con los encuentros y procedieron a notificar a cada uno de los presentes.

Cabe destacar que las actividades que requieran contacto físico no están habilitadas. Los partidos no están autorizados, por lo tanto ante las denuncias de vecinos en estas circunstancias, los establecimientos deportivos serán sancionados.