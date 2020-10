La situación epidemiológica aleja la posibilidad de volver a la presencialidad

Adrián Oesquer, delegado de AMSAFE Castellanos, analizó la actual situación sanitaria que condiciona el regreso a la presencialidad en la provincia de Santa Fe, y planteó que “se comenzó a trabajar desde el inicio del ciclo lectivo y se continúa trabajando del modo en que cada docente puede. Nosotros lo venimos manifestando en cada encuentro que tenemos que los docentes se han ido conectando con la mayor cantidad de alumnos que han podido, sabemos que no se llegó a todos los alumnos y esa es una preocupación que tenemos a esta altura del año”.

“Se estuvo analizando por estos días en el ámbito del Consejo Federal de Educación, es decir desde el Ministerio de Educación de la Nación con los ministros de cada una de las provincias, sobre la posibilidad de retornar a la presencialidad al menos en algunos lugares en donde la situación sanitaria esté controlada. Como gremio vemos con buenos ojos las postura de la Ministra de Educación de Santa Fe, que ha manifestado que en la provincia no es prudente esto debido a que se está en un momento complicado desde lo sanitario”,dijo Oesquer.

El delegado expresó que la preocupación está en la demanda de camas críticas y en el aumento de casos en grandes urbes pero a su vez en pequeñas localidades, con lo cual en el actual contexto sería complicado el retorno a las aulas. “Realmente vemos difícil la posibilidad de poder construir las burbujas sanitarias que tanto se pretenden, porque incluso los docentes que dictan clases en la ruralidad en donde por allí si estarían dadas las condiciones para el regreso, no son de la localidad y vienen de ciudades en donde hay muchos contagiados. Seguimos sosteniendo desde el sindicato que todo depende de lo epidemiológico”, indicó Oesquer.

“Esto es día a día, hace dos meses atrás no teníamos casos y hoy la cosa claramente cambió. Ojalá podamos volver de alguna manera para fortalecer los contenidos de los alumnos que están egresando de un ciclo a otros, fundamentalmente los de quinto año del secundario que algunos pasarían a la vida laboral y han tenido un año dificultoso a la hora de poder afianzar contenidos”, manifestó el delegado de AMSAFE Castellanos.

Al referirse a cómo proyectan y trabajaron hipotéticamente ese retorno a la presencialidad, Oesquer expresó que “si bien se avanzó en algunos temas vinculados a carrera docente en la mesa paritaria, este es un tema que aún queda pendiente porque por lo pronto vacuna no va a haber para resolver el problema y la pandemia va a seguir hay, por eso hay que estar definiendo como volver a las aulas preservando la salud que es lo prioritario”, afirmó.