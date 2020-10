La relación con Cristina Nacionales 12 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió ayer que "se equivoca" el que piensa que tomará "distancia" de su vicepresidenta Cristina Kirchner, ya que "lo que más necesitamos es estar unidos", y afirmó que el Frente de Todos "no" debe permitir que "el conservadurismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más".

"El acto del 17 (de octubre, por el Día de la Lealtad) es de todos nosotros. Si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina (Kirchner), se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos", resaltó Fernández .

En una entrevista que publicó el portal El cohete a la luna, Fernández precisó: "Si hay algún compañero en la CGT que piensa que la solución es tirar a otro compañero o compañera por la ventana, conmigo no cuenten, porque aquí hacemos falta todos". "Si quieren fortalecer al Gobierno a través de mi persona, bienvenido sea. Pero que nos fortalezca a todos", apuntó el jefe de Estado, y destacó que es un "descreído de los personalismos" porque cree "en los proyectos colectivos".

En esa línea, el Presidente destacó que "en este tiempo" le tocó "estar al timón", pero es "parte de este proyecto", y amplió: "Una vez me fui, dos veces no me voy. Este es mi último proyecto, para que todos juntos no permitamos que el conservadurismo vuelva a hacerse cargo de la Argentina nunca más".

Fernández afirmó no piensa "exactamente igual" a la vicepresidenta, pero destacó: "En lo básico y en el compromiso central no tenemos ninguna fisura".