Para Fernández, un programa con el FMI ayudará a "ordenar el mercado de divisas"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que alcanzar un acuerdo con el FMI será "fundamental" para "ordenar el mercado de divisas". En ese sentido, consideró que el mercado de divisas está "muy desordenado y debemos ordenarlo. De hecho hay cuatro valores distintos".

En una entrevista con el portal El Cohete a la Luna, sostuvo que el "problema central es que como hay varios valores del dólar, la gente termina confundida y los medios inducen a pensar más en el dólar blue". "Cuando nosotros llegamos en diciembre nos encontramos un Banco Central lánguido, sin reservas, vacío, con pocos dólares de libre disponibilidad", se quejó.

Defendió las nuevas restricciones cambiarias aplicadas en la necesidad de "privilegiar el uso de esos dólares en la compra de insumos para la importación, fundamentalmente". Admitió que "hay una demanda sostenida de argentinos que quieren ahorrar en dólares".

Sobre el dólar que se negocia en la bolsa, consideró que el denominado ´contado con liqui´ es "un mercado muy pequeño, que no mueve más que 20 millones de dólares". "El dólar blue, que es un mercado ilegal, carece de dólares, porque no hay turismo. Como hay menos dólares, tiende a subir, es un juego de oferta y demanda. Tampoco es un mercado muy grande", señaló.

El Presidente destacó que con el ministro de Economía, Martín Guzmán, trabajan "para ordenar el mercado bursátil" y por eso consideró "fundamental ordenarnos en un programa con el Fondo Monetario, que el martes mandó por primera vez a su grupo técnico".

Destacó la necesidad de "saber que el Fondo entienda las necesidades internas" de la Argentina, lo que no implica aporte de fondos sino "de destinar recursos a los sectores más necesitados, jubilados, personas en situación de indigencia o pobreza". "En el contexto de los programas fiscales con el Fondo se podrá ordenar el problema de la divisa", estimó.

En cuando al riesgo país, dijo que el nuevo incremento que mostró tras bajar por el canje de deuda, "obedece a que parte de los acreedores que recibieron los nuevos bonos los están vendiendo y los bonos argentinos son un gran negocio".

"Muchos bonistas no han quedado contentos con el acuerdo, que fue muy exigente de nuestra parte", dijo, y los responsabilizó de pretender "complicarle la vida al Gobierno". Advirtió, además, que existe una "fuerte presión para que acreedores externos que tienen dólares en la Argentina puedan sacarlos".



GABINETE SIN

CAMBIOS

Fernández descartó que cambios en el Gabinete nacional, y afirmó que los ministros hicieron "un trabajo impresionante" durante la pandemia del coronavirus. "Por ahora no tengo previsto cambios en el gabinete. Creo que el gabinete ha hecho un trabajo impresionante. La angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho", resaltó Fernández.

El jefe de Estado precisó: "La angustia que nos causa la pandemia no nos deja ver lo que hemos hecho. Gracias a todas las medidas tomadas, evitamos que otro millón y medio de personas hoy estén por debajo de la línea de pobreza".

Sobre el trabajo del comité consultivo sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, Fernández respondió que realizaron "muchos aportes y reflexiones", y precisó que "recién ahora se está empezando con la Corte".

"En los años de Macri, para evitar los concursos de oposición y antecedentes, con los que el Consejo de la Magistratura conforma las ternas y las eleva al Poder Ejecutivo para que elija uno y le pida acuerdo al Senado, se usó la vieja costumbre de los traslados", detalló.

Por último, el Presidente detalló: "Los traslados siempre se hicieron entre jueces de la misma jerarquía. El caso típico es el de un camarista que se lleva mal con otro y entonces pide pasar a otra sala de la misma Cámara. El macrismo descubrió que podía usar ese mecanismo para cubrir vacantes que le interesaban".



CUARTO IFE

El Gobierno evalúa pagar un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos antes de fin de año, señaló el presidente Fernández. "Estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández destacó la estrategia utilizada para reducir el déficit y reconoció que "es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos estudiando un cuarto IFE". Además, reconoció que "lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario", pero explicó que es "consecuencia de una pandemia impresionante, y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto".

"Teníamos alrededor de 6 puntos de déficit fiscal, de los cuales 4,5 puntos eran déficit financiero y 1,5 puntos era déficit primario. Los intereses de la deuda los quitamos del déficit por cuatro años", destacó.