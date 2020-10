Bottas consiguió la pole en Nürburgring Deportes 11 de octubre de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO NA RAPIDO EN TODO./ El finlandés fue el mejor en el ensayo y clasificación.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se quedó ayer con la pole en el circuito alemán de Nürburgring, escenario del Gran Premio de Eifel, por la undécima fecha de la competencia de la Fórmula 1, donde previamente obtuvo el mejor tiempo en el único ensayo libre.

Luego de que la lluvia y la niebla impidieran los entrenamientos del viernes, la actividad se inició este sábado en una jornada con buen clima. El finlandés tuvo el mejor tiempo en la única prueba libre y luego se colocó en lo más alto de la clasificación al lograr un tiempo de 1m25s269, rebajando en más de dos décimas a su compañero Lewis Hamilton (Mercedes) que culminó segundo.

En tanto, Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari), se posicionarán en la segunda hilera en la competencia del domingo mientras que Alexander Albon (Red Bull) y Daniel Ricciardo (Renault) lo harán desde la tercera fila. La competencia este domingo comenzará a las 9.10 con televisación por ESPN 2 y Fox Premiun Action.

"Es una linda sensación cuando se consigue la mejor vuelta en la última pasada, y es lo que necesitaba. Sentí que podía mejorar la vuelta y fue muy linda, la he disfrutado. Espero tener una buena largada mañana (por hoy)", señaló Bottas tras conseguir quedarse con su decimocuarta pole.

Por su lado, Hamilton indicó: "Muy buen trabajo de Valtteri. Es lindo ver a los autos de F1 aquí, después de muchos años, y veremos qué pasará mañana, donde las condiciones serán distintas a las de hoy, con temperaturas más bajas".

Hamilton, seis veces campeón mundial y que lidera el campeonato actual de pilotos (segundo está Bottas), buscará hoy igualar el récord de 91 victorias en la F1 que ostenta el alemán Michael Schumacher.

Por otra parte, Lance Stroll no pudo tomar parte del Gran Premio de Eifel y su lugar fue ocupado por Nico Hulkenberg, según informó la escudería Racing Point a la vez que manifestó que el corredor "no se sentía al 100% esta mañana (en la víspera)" por lo cual no participó del entrenamiento. Hulkenberg, quien tenía compromisos televisivos como comentarista este fin de semana, llegó al circuito desde la cercana ciudad de Colonia y, tras realizarse un test de coronavirus que arrojó un resultado negativo, rápidamente comenzó el papeleo correspondiente para poder estar en la carrera.

Finalmente, a poco más de 40 minutos del inicio de la sesión de clasificación, Racing Point confirmó el cambio de piloto: "Nico Hulkenberg conducirá para el equipo BWT Racing Point F1 en el Gran Premio Eifel de este fin de semana después de que Lance Stroll se sintiera mal".