La Selección se entrenó en Ezeiza con la mira en Bolivia

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Selección argentina se entrenó ayer en el predio de AFA, en la localidad bonaerense de Ezeiza, con el fin de ajustar detalles para su segundo partido por las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará el próximo martes frente a Bolivia, en la altura de La Paz.

Si bien el ensayo estaba pautado en principio para la tarde, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió adelantarlo para las 11:00 de la mañana.

El entrenador del combinado "albiceleste" sigue a la espera de la recuperación de los jugadores que no terminaron en óptimas condiciones tras la ajustada victoria sobre Ecuador en el debut (1-0).

Uno de ellos, Marcos Acuña, quien tuvo que ser reemplazado en la Bombonera por una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha, hizo trabajos de campo junto a un kinesiólogo.

En caso de que el futbolista de Sevilla no se recupere plenamente, su lugar podría ser para Eduardo "Toto" Salvio, quien jugó algunos minutos frente a la "Tri".

En tanto, otros tres titulares, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lucas Martínez Quarta, arrastran fatigas musculares, aunque no tendrían problemas para jugar el martes.

En cuanto a Paulo Dybala, que no pudo estar ni siquiera en el banco de suplentes frente a Ecuador por un cuadro gastrointestinal, realizó trabajos en bicicleta.

En relación al equipo, además de la posible variante de Salvio por Acuña, podría producirse el ingreso del defensor Juan Foyth por Gonzalo Montiel, en el lateral derecho, un cambio que tendría su justificación en tratar de resguardar un poco más a los creativos del equipo.

El defensor del Villarreal, que reemplazó en el tramo final ante Ecuador a Montiel, parece tener grandes chances de meterse en el once inicial para enfrentar a Bolivia, que tuvo un debut para el olvido, goleada por Brasil (5-0).

El plantel argentino volverá a trabajar este domingo por la mañana en Ezeiza, con posterior almuerzo y viaje a la altura de La Paz, donde está previsto el arribo para las 20:40.

La idea del cuerpo técnico es hacer dos noches en La Paz, a diferencia de experiencias anteriores, cuando se optó por llegar sobre la hora para atenuar el impacto de la altura en los jugadores.