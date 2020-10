Una nueva oportunidad Suplemento Economía 11 de octubre de 2020 Por Guillermo Briggiler Es el momento de estimular la oferta, de mostrar a los inversores un beneficio por hacerlo. Todavía tenemos una oportunidad de cambiar el rumbo, pero el tiempo se agota.

A pesar de la corrida cambiaria del viernes, la pandemia, el descalabro monetario y muchas otras noticias poco alentadoras, siempre tenemos otra oportunidad. Ahora tenemos en Argentina una nueva misión del Fondo Monetario Internacional y con ello la posibilidad de lanzar nuevas medidas económicas. ¿Por qué? Porque este organismo es quien puede, aún en estas condiciones, darle fondos frescos a Argentina y el gobierno necesita de estos por lo que lo veremos negociar. Seguramente no nos van a prestar sin que les digamos como vamos a utilizar esas partidas y esa puede ser una garantía para los argentinos de que se diagrame un nuevo plan económico. Lo que hoy tenemos está probado que no funciona, no se puede distribuir lo que no se produce. Financiamos el gasto público excesivo con emisión y eso nos trae, no solo inflación, sino también desprecio por nuestra moneda que vuelve en suba del tipo de cambio y nuevas expectativas inflacionarias.

El temor a una suba aún superior de los índices de inflación nos está llevando a una falta de productos en el mercado, parte de esto tiene culpa la pandemia, pero esconde otra razón, el temor a vender y no poder reponer los productos, ya que solo vende el que necesita, lo justo y necesario. Hay muchos pesos en circulación, que al no poder ir al dólar, se vuelcan en consumo y que al aumentar la demanda con una oferta constante, o más inelástica, se traduce en aumento de precios. Es el momento de estimular la oferta con beneficios impositivos para que se amplié la cantidad de productos fabricados, esto trae empleo y es la inversión que debemos buscar. Si no bajamos los impuestos a quienes invierten, nunca lograremos el despegue necesario. Es el momento de aprovechar esta tendencia a desprenderse de los pesos, si los agentes económicos se deshacen de la moneda argentina y los cambian por todo tipo de activos, vale cualquiera en este contexto, esto puede convertirse en el punto de partida para despegar. En palabras del debutante Beato Carlo Acutis, que en sus escasos pero brillantes 15 años en que vivió en la tierra, nos dijo que seamos creativos, que si todos nacemos únicos, no debemos morir como fotocopias, tomemos entonces medidas creativas para crecer.

Probablemente sería ideal tener un estado inexistente, pero esto solo sería posible si los individuos se encontraran altamente evolucionados hacia la equidad, es decir, vivir en un sistema donde libremente se le otorgue a cada uno lo que necesita. Pero lo contrario, el otro extremo, es militar contra el mérito, tildándolo de capitalista, decir que si alguien tiene algo es porque se lo arrebató a otro y de esa manera justificar la usurpación, tener como víctima al victimario y no hacer nada porque este entienda y aprenda a vivir en sociedad. Si se milita más Estado, tendremos más gasto, más impuestos e inflación, que en realidad es un gravamen disfrazado de emisión.

Podemos decir que, con una brecha entre el dólar oficial y el libre del cien por ciento, nadie quiere exportar y nadie venderá si no consigue la reposición del producto. Es entonces el momento de estimular la oferta, de mostrar a los inversores un beneficio por hacerlo. Todavía tenemos una oportunidad de cambiar el rumbo, pero el tiempo se agota, llega fin de año y si no hay un cambio sustancial en la dirigencia económica de la Nación, veremos una nueva crisis monetaria y cambiaria, y con esto, una suba en los productos de la canasta básica. En ese punto seguro reacciona la dirigencia política, aunque debería hacerlo ahora y evitarlo.



