Un septiembre caluroso y con escasez de lluvias Locales 11 de octubre de 2020 Redacción Por En septiembre las precipitaciones sumaron 18,9 mm cuando el promedio histórico para el mes asciende a 41 mm.

GRAFICO INTA RAFAELA

Tierra y viento. Más viento y más tierra. Clima seco. Pastos amarillos. Se camina por la ciclovía que avanza paralela a la avenida sin canteros Estanislao del Campo y se respira polvo, ese que flota en el ambiente y hasta enturbia la vista por momentos. Entre abril y septiembre de este año apenas cayeron 92,7 milímetros según reporta la Estación Agrometereológica Rafaela que funciona en el INTA. Si se suma el promedio histórico de cada uno de esos seis meses, el registro debería haber sido de 258,6. Es decir que la tierra de la región recibió apenas un tercio del agua de lluvia que habitualmente recibe en el período.

En septiembre, las precipitaciones alcanzaron apenas 18,9 mm, muy lejos del promedio histórico de 41 mm para el noveno mes del calendario. "La tierra en los caminos rurales es impresionante. Pasás con la camioneta y cuando no hay viento queda suspendida como si fuera una nube. Cuando no hay viento, creo que las familias que viven en las casas de campo te insultan porque el polvo inevitablemente cubre todo", dice un productor agropecuario con un tambo en la zona. "Si con la pandemia no era suficiente, tenemos una crisis económica durísima. Y si con todo eso no alcanza para empiojarnos la vida, también tenemos una seca a prueba de cruz de sal y de ruegos al cielo", agregó.

"La temporada otoño-invierno de este año, resultó la cuarta más seca de toda la serie histórica (1930- 2020) y la más seca de los últimos 10 años. Como consecuencia, la profundidad de la capa freática registró, desde el inicio del año, un descenso de 1.05 m", subraya el informe elaborado por el equipo integrado por Verónica Sapino, Hernán Petrabisi, Liliana Franco de la Estación del INTA Rafaela.

Si bien la marca de 18,9 mm en septiembre último es escasa, no fue la más baja de la última década aunque sí se reservo un lugar en el tercer escalón del podio. En efecto, en el mismo mes de 2013 la lluvia apenas dejó 12,4 mm y en 2016 fue de 16,5 mm. En 2015 tampoco apagó la tierra pues solo cayeron 21,7 mm. En el otro extremo, el registro más alto para el período data del 2017 con 103,8 mm, seguido por el del 2014 con 73,1 mm.

Como premio consuelo, este 2020 había comenzado con registros de lluvia en línea con la series históricas. En enero las precipitaciones llegaron a 128 mm, en febrero a 126,5 y en marzo a 129,9. Desde abril una maldición en formato de sequía se instaló en gran parte del país, afectando de sobremanera los cultivos agrícolas y las pasturas para los rodeos lecheros y la ganadería.

El informe destacó además que "la temperatura media del mes fue superior al promedio histórico en 1.3ºC, debido principalmente a las temperaturas máximas que superaron en 1.5ºC al promedio de la serie histórica. No ocurrieron heladas meteorológicas (temperaturas inferiores a 0ºC en abrigo meteorológico) pero sí se observaron 5 días con heladas agronómicas (temperaturas inferiores a 0ºC a la intemperie), destacándose el día 21 con un registro de -3.5ºC.Los vientos predominantes ocurrieron desde el sector E y con velocidades normales para la época. Las precipitaciones fueron escasas, solo representaron el 46% de lo que llueve normalmente en septiembre y se concentraron en los primeros días del mes.

En cuanto a la temperatura, la amplitud fue grande ya que la máxima registrada en septiembre último fue de 35,5°C en tanto que la mínima fue de 2,6°C según los datos del INTA que realiza tres observaciones cada día, a las 9:00, 15:00 y 21:00 hs. ¿Y el viento? La velocidad promedio diario mensual a 2 m de altura fue de 11,8 Km/h, con una dirección prevalente del Este.