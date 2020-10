"Queremos trabajar con un protocolo, de esa forma se evitarían las fiestas clandestinas" Locales 11 de octubre de 2020 Redacción Por Así lo manifestaron quienes forman parte de la agrupación “Trabajadores de Eventos Unidos” que ayer por la tarde marcharon pidiendo poder volver a trabajar. “No queremos subsidios, queremos trabajar con protocolo”, manifestaron.

FOTO M. LIOTTA EN LA PLAZA. Los trabajadores de eventos se concentraron frente a la Municipalidad para dejar su mensaje y reclamo. CARAVANA. Recorrió el microcentro y los bulevares hasta los distintos barrios durante la tarde de ayer.

Con siete meses de inactividad sin generar ingresos, un significativo número de integrantes del espacio “Trabajadores de Eventos Unidos” se movilizó ayer por la tarde a bordo de sus vehículos para expresar, bocinazo mediante, su descontento ante la falta de respuestas por parte de las autoridades a sus pedidos, reclamos y hasta súplicas. Es que hace desde marzo que no pueden trabajar en el marco de las disposiciones impuestas por los distintos niveles de gobierno para enfrentar la pandemia.

En esta agrupación confluyen fotógrafos, organizaciones gastronómicas, decoradores, organizadores de eventos, gente de seguridad, propietarios de salones, iluminadores, disc jockey, músicos, floristas, mozos y bartenders entre otros. Primero fue una concentración en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad de Rafaela, y luego una caravana por los bulevares para recorrer distintos barrios al ritmo de las bocinas, pero también de la música que agregaban los disc jockey con parlantes de fiestas.

El principal reclamo es que ya han presentado el protocolo en los distintos estamentos del Estado sin obtener ninguna respuesta a sus planteos y a las dificultades que después de siete meses de inactividad tiene todo el sector.

Gabriela Cagliero, una de las integrantes de “Trabajadores de Eventos Unidos”, señaló: “Marchamos para que se escuche nuestro reclamo que es ni más ni menos poder volver a trabajar con protocolo. Nosotros ya se lo presentamos a la Municipalidad, al Concejo, también al senador Alcides Calvo para el Comité de Crisis, él nos dijo que lo llevó al gobierno de Santa Fe. Reitero que lo que queremos es empezar a trabajar como trabajan los comedores, siguiendo un protocolo, por supuesto que por ahora eliminaríamos la tanda de baile”.

“Hasta acá a nivel municipal se nos aceptó el protocolo que establece trabajar con las restricciones que hoy tienen los restaurantes o bares, es decir con una capacidad de ocupación limitada, cumpliendo el horario máximo que rige en esta nueva etapa de cuarentena, tomando la temperatura al ingresar, con declaraciones juradas de que no estuviste en contacto con gente enferma”, explicó Cagliero.

La caravana que partió en diferentes vehículos desde el municipio portaba carteles que visibilizaban que desde hace 7 meses están sin trabajar, es decir desde que el gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en marzo.

Desde la agrupación resaltaron que “no queremos créditos porque el crédito hay que devolverlo, lo que queremos es trabajar. Hoy en este contexto hay algunos chicos que realmente necesitan subsidios para vivir porque hace siete meses que no les entra un peso”.

Muchos de los referentes que se concentraron en la marcha de ayer por la tarde expusieron el malestar por la improvisación que advierten luego de todos estos meses en donde se advierte un descuido a sectores productivos a los que no se los tuvo para nada en cuenta, como por ejemplo al de los eventos.

“No había nada preparado a nivel gubernamental, nadie tenía un protocolo, leyeron el nuestro, es cómo que nadie se acordó de que había un sector productivo que no estaba trabajando; nosotros somos todos monotributistas y algunos son inscriptos con empleados que pagan los impuestos todos los meses. Nadie se acordó, es como que se sorprenden, es indignante que nadie se acuerde que hay sectores que no trabajan, porque claramente que no somos los únicos que no trabajamos”, subrayó Cagliero.

A su vez, muchos de los que se concentraron ayer para manifestar su malestar, indicaron que al día de hoy nadie les dice un tiempo aproximado para poder habilitarlos con el protocolo correspondiente y “Nosotros comprendemos la gravedad pandémica en este momento que está atravesando la ciudad, no es que no comprendemos, pero no entendemos porque durante tanto tiempo no se pudo hacer nada. Tampoco uno quiere que se contagie nadie, por eso tenemos un protocolo que debería funcionar al igual que funciona en los restaurantes, en los gimnasios. Queremos trabajar con un protocolo de esa forma se evitarían las fiestas clandestinas, porque habría un lugar para poder festejar un cumpleaños o una boda, que podría ser al mediodía con un almuerzo, es decir, nadie quiere pasar por arriba la pandemia eso tiene que quedar claro porque entendemos el riesgo”, finalizaron referentes del sector que forma parte de los eventos.