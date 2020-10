¿Controles para todos? Locales 11 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si bien durante los fines de semana se realiza un amplio control de los espacios públicos para desalentar la práctica de deportes como el fútbol y las bochas, lo cierto es que tanto el Municipio como las fuerzas de seguridad se desentienden de inspeccionar que pasa con los complejos de fútbol 5. En muchas ciudades del país, los propietarios de estos espacios se quejan por no contar con autorización para trabajar y por ende reclaman a las autoridades.

En Rafaela las canchas de fútbol 5 no están habilitadas para la práctica de esa disciplina. Pero lo hacen sin que nadie repare en incumplimiento. Incluso, un funcionario municipal se resignó a que cuando fuero a hacer controles no les abrieron la puerta. Es cierto que todos necesitan trabajar -y muchos más poder jugar a la pelota-, pero de alguna manera se utiliza una doble vara al momento de controlar.