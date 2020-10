Sorprenden a 44 personas cuando jugaban al fútbol Locales 11 de octubre de 2020 Redacción Por El procedimiento, a cargo de agentes de la Unidad Regional V y personal municipal, se realizó durante la tarde del sábado. Los propietarios del lugar fueron trasladados al Destacamento 9 por infringir las medidas sanitarias correspondientes.

FOTO PRENSA MUNICIPAL SE TERMINO. Un efectivo policial camina hacia un grupo de jugadores en un campito de la ciudad.

El Ministerio de Seguridad y el Municipio continúan realizando controles en parques, plazas y espacios verdes en pos de reducir la circulación de personas en el marco de la pandemia por Coronovirus que atravesamos. En este marco, pasadas las 17:30 horas, agentes de la Policía y personal de Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana, arribaron a un complejo deportivo ubicado en la calle José Beltramino al 2500 en el sur de la ciudad. Una vez llegado al lugar, los uniformados se encontraron con vehículos escondidos en el interior del predio y 44 personas jugando al fútbol.

Durante el operativo se procedió a tomar registros de los presentes y por disposición judicial, los propietarios fueron trasladados a sede del Destacamento 9 donde fueron identificados y posteriormente notificados por incumplir con las medidas sanitarias actuales.

Según fuentes informales, no es la primera vez que se le llama la atención a los dueños ya que dicha actividad no está habilitada hasta el momento. Sin embargo continuaron haciendo caso omiso a las advertencias y en la tarde de hoy fueron intervenidos.



BOCHAS Y FUTBOL

Ante la suma de casos de coronavirus que se registran en las últimas semanas, agentes de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana efectuaron controles de cumplimiento de indicaciones y protocolos sanitarios en la ciudad.

Durante la recorrida realizaron intervenciones en lo que refiere a las prácticas de fútbol y bochas. Los agentes se presentaron en diferentes espacios verdes y dispersaron a los presentes, quienes abandonaron el lugar de manera pacífica.

Con las medidas de cuidados que se vienen estableciendo para preservar la salud de los rafaelinos, los controles no tienen descansos para garantizar que se cumplan las estrictas medidas de control sanitario y de circulación, a efectos de reducir la aceleración de contagios en la ciudad.