Chile pedirá extender sus límites submarinos Internacionales 11 de octubre de 2020 Redacción Por LA MISMA AREA QUE RECLAMA ARGENTINA

FOTO ARCHIVO SEBASTIAN PIÑERA. El reclamo se hará en 2021.

SANTIAGO, Chile, 11 (AFP). - El anuncio se hizo en contexto del plan llamado "Más Chile" que incluye la presentación ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental dependiente de la ONU de una reclamación que busca incorporar territorio marítimo submarino del Océano Pacífico, lo que extiende la soberanía chilena más allá de las 200 millas náuticas, alcanzando hasta las 700 millas.

En este contexto, el ministro Andrés Allamand, la cartera de Relaciones Exteriores, anunció la entrega de otra reclamación para el próximo año, al mismo organismo, pero esta vez para la definición de límites del Mar Austral, luego que Argentina haya ingresado una solicitud al mismo organismo en 2009.

La Comisión de Límites de Plataforma Continental es un órgano creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM), que está compuesto por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa, encargado de examinar los datos presentados por los estados sobre la determinación de los límites exteriores de la plataforma limítrofe.

El plan de Chile y la razón de su presentación preliminarmente, es hacerse de soberanía del territorio submarino pacífico, que comprende terrenos sumergidos desde la costa hasta 700 millas marinas.

Según la justificación de la presentación ante esta Comisión, países como Chile, "están autorizados por derecho internacional a reclamar una plataforma continental extendida, más allá de esas 200 millas", expresó el presidente Sebastián Piñera.

El jefe de Estado fundamentó la presentación en estos términos: "Siguiendo con la tradición de todos los Gobiernos anteriores, el nuestro ha prestado una permanente y rigurosa atención a la protección de nuestra soberanía e integridad territorial, no sólo porque constituye un deber de todo gobernante, sino también porque nos permite cumplir mejor nuestras obligaciones de proteger a nuestros ciudadanos, a nuestra naturaleza y a nuestro medio ambiente".

En la misma ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda, uno de los invitados principales, Allamand, fue consultado por la nota diplomática a propósito de la delimitación argentina de mapas oficiales, que incluyen territorio marítimo del Mar Austral, que se consideran parte de la Región de Magallanes.

El ministro respondió: "Argentina presentó una reclamación respecto a su aspiración territorial en esa zona de plataforma continental extendida, de conformidad con las propias reglas de la convención y la organización que rige estas materias y la misma no obtuvo un pronunciamiento".

El 11 de mayo de este año, Chile envió una nota diplomática en la que expuso que "la extensión de la plataforma continental pretendida por Argentina en 2009, no es oponible a la República de Chile".

El documento expone que Chile "no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector".

Las diferencias, puntualmente, se basan en que la postura de la presentación Argentina en 2009, establece que su límite territorial submarino alcanza varios miles de kilómetros de suelo y recursos naturales de Magallanes.