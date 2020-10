Están "molestos" los agroexportadores Nacionales 11 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO GUSTAVO IDIGORAS.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El dirigente Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, apuntó a las consecuencias de la brecha cambiaria y aseguró que "hay muchísimos productores" que están "molestos" por la carga tributaria.

"Estamos en una etapa en la que no hace falta la protesta por la protesta misma, sino que hace falta la propuesta, el debate, el diálogo y la convocatoria", analizó.

Idígoras subrayó: "Es cierto que hay muchísimos productores que se sienten mal, incómodos, molestos porque ven que que hay una carga tributaria que, por cada camión de soja o maíz, el 70 por ciento de eso se lo llevan impuestos provinciales, locales, municipales", pero remarcó: "La falta de diálogo nos perjudica a todos".

Luego de las medidas económicas para el sector, Idígoras puntualizó que "es importante ver que octubre, noviembre y diciembre son los meses más flacos en términos de ingresos de divisas porque la mayoría ya se ha comercializado".

Al referirse a las iniciativas tomadas por el Gobierno para fortalecer la oferta de dólares, señaló que se "ve una enorme brecha cambiaria", por lo que no "hay un flujo suficiente de toda la expectativa".

"El 14 nos vamos a juntar con el ministro Martín Guzmán y su equipo para analizar medidas que nos ayuden a todos a generar un mayor flujo de divisas, pero también a sostener el empleo y hacerlo crecer", sostuvo.

"No es que hay una liquidación pendiente de ingresos de divisas, sino que no hay una comercialización previa que permita exportar e ingresar esas divisas", argumentó.

En ese sentido, indicó: "Lo que estamos buscando son medidas que bajen un poco la carga tributaria y que logren un tipo de cambio más competitivo para el productor, para que nos permita fluir esa mercadería, podamos cargarla y exportarla al mundo".