La deuda es impagable y los salarios son bajos Nacionales 11 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA HECTOR DAER. El secretario general de la CGT.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El secretario general de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "entiende que es impagable la deuda en los términos que están planteados", y, de cara al Consejo del Salario, remarcó que se debe apuntar a la canasta básica "como horizonte del valor" en un contexto en el que los sueldos medidos en dólares están "bastante bajos".

Tras reunirse con la delegación del Fondo, integrada por Julie Kozak y Luis Cubeddu, durante su estadía en Buenos Aires para comenzar a renegociar la deuda, el sindicalista consideró: "Hay tres etapas del FMI. Una fue en la década del '90, cuando venía pretendiendo transformaciones fundamentales. Luego, la del macrismo, que despilfarró una cantidad de dinero y generó el endeudamiento, y ésta, que tiene una actitud de acompañar a nuestro país en la negociación con bonistas".

Según destacó, el organismo "hoy entiende que es impagable la deuda en los términos que están planteados".

El ex diputado nacional remarcó que "hay una necesidad de resolverlo, cambiar esas condiciones", mientras evaluó que el Fondo "no viene por reformas estructurales".

"Planteamos que nuestro país no tiene margen ni para reformas que tengan que ver con la caída de derechos sociales y laborales ni para más ajuste", enfatizó Daer.

"Ya el Presupuesto está marcando un achique del déficit fiscal", sostuvo el titular de la CGT, y señaló que "no se puede pedir mayor ajuste".

Al referirse a la reunión con los representantes del FMI, el dirigente peronista indicó: "Dijeron que la preocupación era cómo financiar esa posibilidad de déficit de la economía argentina".

"No estábamos de acuerdo con mayor endeudamiento con el FMI", aclaró el dirigente.

Al ser consultado por el salario, resaltó "en dólares están bastante bajos", por lo que aseguró que la canasta básica es el "horizonte del valor que debe tener el Salario Mínimo Vital y Móvil".

El Gobierno convocó formalmente al Consejo del Salario para el 14 de octubre, reunión que se realizará en forma virtual y definirá un nuevo monto del haber mínimo, que lleva un año sin actualizarse y que es de 16.875 pesos.

Si bien eludió dar una definición respecto de cuál debería ser el incremento específico a pedir, estimó: "No sé si es el 40 por ciento o el 36 por ciento, pero por ahí tendría que circular".

En ese sentido, destacó que espera que "en esta oportunidad se pueda retomar el rumbo con el objetivo" de equiparar la canasta básica.

"Lo que tenemos que pensar es que no haya una caída, si uno transita ese rumbo. Lo que tenemos que tener son expectativas de que vayamos recuperando la mayor proporción que se pueda", analizó.