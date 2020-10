Situación dramática en manejo de las reservas Nacionales 11 de octubre de 2020 Redacción Por ADVERTENCIA DE UN ECONOMISTA

FOTO ARCHIVO BANCO CENTRAL. Siguen cayendo las reservas en la entidad monetaria.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El economista Miguel Kiguel, director ejecutivo de la consultora Econviews, advirtió que hay una "situación dramática en el manejo del día a día de reservas, que no hay, porque se acabaron".

"Es una situación muy difícil, que para solucionarla hace falta primero un consenso técnico que hoy no existe. Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central le encontraron la vuelta", evaluó el economista.

"Lo que hay en la Argentina hoy es una gran desconfianza y no es solamente de los empresarios, sino de la gente que sale a comprar dólares a cualquier precio. La gente no ve un horizonte hacia dónde estamos yendo y por las dudas compra dólares. Los precios de los dólares, honestamente, son altísimos", apuntó.

De acuerdo con su criterio, "esto no se arregla bajando impuestos dos o tres puntos", sino que "hace falta un programa integral que ataque el exceso de pesos en la economía, que explique cómo van a bajar el déficit fiscal y cómo van a recuperar reservas".

"Los tiempos juegan en contra", consideró y enfatizó: "Hoy en día lo que te aprieta muchísimo es el tema de las reservas y el dólar, con el riesgo de que eso impacte en la inflación".

"Yo creo que esto tiene tres patas para resolverse. Una es la parte técnica económica, que se puede armar. La segunda parte difícil es el consenso político y el apoyo a un programa, y la tercera es la situación social, que es muy difícil", apuntó.

El economista remarcó que "hace falta alguna medida importante y hay que hacer algo rápido que cambie la situación".