Argentina queda sin fecha de Rally para el año próximo

El Automóvil Club Argentino (ACA) y el Comité de Organización confirmaron ayer que Argentina "no formará parte del calendario 2021" del Rally Mundial mientras que se aguarda que haya una pronta restitución de la fecha. "El Automóvil Club Argentino (ACA) y el Comité de Organización sentimos informar que el SpeedAgro Rally Argentina no formará parte del calendario 2021 del WRC", se indicó a través de un comunicado difundido este viernes.

El mismo continuó: "La pasión de los argentinos por ver nuevamente el paso de los World Rally Car por las sierras cordobesas deberá esperar. Pese al diálogo continuo con el promotor de la categoría por preservar la histórica fecha sudamericana dentro del calendario, las incesantes y diversas problemáticas ocasionadas en el mundo entero a raíz del COVID- 19, imposibilitaron que la categoría incluyera a la fecha argentina dentro del Campeonato Mundial FIA de Rally en la próxima temporada".

"Asimismo, es importante agradecer el acompañamiento de todos nuestros sponsors y de las autoridades gubernamentales que nos apoyaron durante tantos años y que lo siguieron haciendo, aún en estos tiempos difíciles. Y principalmente, queremos dirigirnos a nuestros fanáticos que, sin dudas, son el motor de nuestro rally", añadió.

En tanto, manifestó: "Sabemos todo lo que implica el deporte motor en nuestro país y todavía más, lo que significa este rally. Miles de historias, anécdotas entrañables, incontables horas de espera en la montaña, familia, amigos, tradición que fue pasando de generación en generación. Sabemos también la desilusión que deben estar sintiendo en este momento".

"Continuaremos trabajando arduamente para que esta espera sea lo más breve posible y poder volver pronto a disfrutar del Rally Argentina", culminó.

El presidente de la Comisión Deportiva del ACA, Carlos García Remohí, señaló al respecto: "Es una noticia difícil. No obstante, entiendo que la pandemia que irrumpió en el planeta cambió muchas cosas y con tristeza asumo que en 2021 y después de muchos años ininterrumpidos, no estaremos en el calendario del mundial. De la misma manera, aspiro a que se pueda revertir esta circunstancia y volver a ocupar un lugar en el calendario 2022".

Por su lado, David Eli, Coordinador General del rally, indicó: "Después de 39 años de historia, no tener en rally en el 2021 es algo que me duele. Tengo la misma decepción que deben estar sintiendo todos los que aman esta hermosa disciplina. Trabajamos mucho, como lo hemos hecho siempre y esperábamos estar una vez más en el calendario. A partir de ahora, seguiremos trabajando de cara al 2022. Haremos, una vez más, todo lo que esté a nuestro alcance por volver a vivir el rally en Argentina".



SORDO ARRANCO BIEN EN CERDEÑA

El piloto español Dani Sordo, con un Hyundai i20 Coupe, ganó la primera etapa del Rally Italia Cerdeña, sexta competencia del Campeonato del Mundo. Sordo, integrante de Hyundai Shell Mobis World Rally Team y navegado por Carlos Del Barrio, ganó cuatro de las seis pruebas del día y completó el tramo en un tiempo de 1:12:40.9.

El finlandés Teemu Suninen (Ford Fiesta) quedó segundo y tercero se ubicó el belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe). El mejor argentino fue el navegante Marcelo Der Ohanessian: junto al piloto boliviano Marco Bulacia (Citroen C3) quedaron vigésimos.

Luego de esta competencia quedaran sólo dos fechas en el torneo: Bélgica (19 al 22/11) y Monza, Italia (4 al 6/12).