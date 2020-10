El mal clima no dejó girar en Nürburgring

Los dos entrenamientos libres que debían realizarse en el circuito alemán de Nürburgring, escenario del Gran Premio de Eifel, no pudieron llevarse a cabo debido a que la lluvia y la niebla impidieron que los autos de Fórmula 1 puedan salir a la pista. De esta manera, la actividad de la undécima fecha de la temporada de la Fórmula 1 se efectuará entre este sábado y domingo cuando se realiza un entrenamiento, la clasificación y la carrera principal.

Si bien a la hora que debía comenzar el primer ensayo no llovía, las condiciones impedían que el helicóptero médico pudiera volar desde el circuito, requisito indispensable para que se permita que empiece la acción. Momentos después se anunció que el comienzo de la sesión se posponía media hora, luego se aguardó otra media hora más, pero pasado ese tiempo, se dispuso que el pitlane no se abriría para esta sesión, quedando así el primer entrenamiento cancelado.

Los pilotos se mantuvieron en sus pits, entre ellos Mick Schumacher, quien iba a debutar oficialmente sobre un Fórmula 1 a bordo de un Haas en el primer ensayo, y Callum Ilott que también iba a tener su primera experiencia con un Alfa Romeo en la categoría mayor.

En tanto, se aguardaba que el tiempo mejore y se pueda llevar a cabo la segunda prueba que está prevista para las 10:00 de Argentina, pero finalmente eso no ocurrió.

Cuando faltaban algunos minutos para el comienzo del segundo entrenamiento, la Dirección de Carrera anunció que en el pitlane no luciría el semáforo verde y que los ensayos libres 2 del GP de Eifel estaban definitivamente cancelados. Ante esta situación, los pilotos tendrán solo la tercera prueba para prepararse antes de la clasificación en el circuito en el cual desde 2013 la Fórmula 1 no compite.

Según se informó, los pronósticos son un poco más moderados para la jornada sabatina, pero la lluvia sigue amenazando mientras que además habrá que estar atentos a la niebla, el principal problema para salir a la pista.