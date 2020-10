Sábado de amistosos Deportes 10 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Rosario Central recibirá a Belgrano mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata será local de Defensa y Justicia, Banfield se enfrentará a Ferro, Vélez se medirá ante Platense y Argentinos jugará con Arsenal en cinco partidos amistosos que se jugarán este sábado de cara al inicio de la Liga Profesional.

El programa completo de encuentros es el siguiente: 9hs Banfield vs Ferro, 9hs (TNT) Argentinos vs Arsenal, 9hs (TNT Sports) Independiente vs Morón, 9.30hs Estudiantes vs Huracán, 9.30hs (TyC Sports) Chicago vs Brown (A), 10hs Patronato vs Atlético de Rafaela, 10hs Gimnasia LP vs Defensa y Justicia, 10hs Racing vs Barracas Central, 10.30hs (TNT Sports) San Lorenzo vs Talleres, 10.30hs (TNT) Vélez vs Platense, 11.30hs (TyC Sports) Quilmes vs Temperley, 12hs (TNT Sports) Rosario Central vs Belgrano.