Federal A: confirmó Unión y se bajó Crucero del Norte

Crucero del Norte no será parte del torneo Federal A, si se reanuda como está previsto a fines de noviembre.

Los motivos que adujo el equipo misionero son la delicada situación económica y que el "colectivero" cede sus instalaciones para alojar a pacientes con Covid positivo, cuestión que ha aumentado en los últimos días. Por otra parte, según pudo confirmar el sitio ascensodelinterior.com.ar, 12 equipos, hasta este viernes por la mañana, ya confirmaron su participación. Ellos son: Cipolletti, Sportivo Las Parejas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Huracán Las Heras, Villa Mitre, Camioneros, Unión de Sunchales, Sportivo Belgrano, Güemes, Boca Unidos, Deportivo Maipú y Olimpo.

Sobre los 19 clubes restantes, recordamos que tienen tiempo de notificar al Consejo Federal su decisión de participación ya sea por sí o por no hasta este viernes o a más tardar, el próximo lunes. En principio, un buen número optaría por jugar mientras que entre 4 y 7 instituciones aún no tienen decidido su futuro por diversos motivos y podrían ser baja.

En el caso de Unión de Sunchales, el equipo dirigido por Adrián Tosetto -aún no estando definido el formato de competencia- tiene decidido afrontar el torneo con los jugadores del club y eventuales refuerzos de Rafaela y zona.