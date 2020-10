"Quiero entrar al Masters" Deportes 10 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El porteño Diego Schwartzman, que desde el lunes ingresará al Top Ten del ranking mundial de tenis por primera vez en su carrera, evitó ayer caer en reproches por su derrota en semifinales de Roland Garros ante el español Rafael Nadal (2°) y decidió enfocarse en el futuro, donde tendrá como objetivo clasificar al Masters de Londres.

El "Peque" comparó la derrota en sets corridos en el polvo de ladrillo parisino con el triunfo histórico que obtuvo ante el mismo rival hace un par de semanas atrás en el Masters 1000 de Roma. "Ahora él tuvo más partidos para mejorar y sumar, fue distinto a lo que jugó en Roma claramente. Yo tuve muchos errores con mi revés que es mi mejor golpe. Hoy la cancha no estuvo de la mejor manera para mi juego, incluso me molestaron las sombras", analizó.

En conferencia de prensa, Schwartzman, que accedió por primera vez a semifinales de un Grand Slam en París, valoró haber podido llegar al Top Ten, ya que desde el lunes estará en el octavo puesto. "La clave de entrar al top ten fue jugarle de igual a igual a los mejores en esas instancias de cuartos, semis y es por eso que hoy me metí en ese lugar", indicó.

El tenista de 28 años embolsó 425.250 euros (unos 500.000 dólares) en el Abierto de Francia y será el 13° argentino en la historia del tenis en estar entre los diez mejores del mundo en algún tramo de su vida deportiva.

Pero Schwartzman no quiere conformarse con eso y ya se trazó su nuevo objetivo: clasificar a las Finales del ATP Tour, el antiguo Masters, que pone punto final a la temporada con los ocho mejores jugadores individuales y parejas de dobles del año, entre el 15 y el 22 de noviembre en Londres. "Ahora se vienen meses importantes donde todo suma y el objetivo es entrar al Masters, me siento en ese nivel", cerró.