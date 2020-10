Hoy se celebra el “Día del Industrial Panadero” Información General 10 de octubre de 2020 Redacción Por Cada 10 de octubre en Argentina se celebra el “Día del Industrial Panadero” en honor a San Honorato, el Patrono de los Panaderos, que nació en la villa Ponthieu, Port-le-Grand (Francia), a comienzos del siglo VI. En Rafaela José Angeletti que desde hace más de 47 años se dedica a este oficio habló de lo que significa ser panadero y de la actualidad de esta actividad en tiempos de pandemia.

FOTO ARCHIVO DIA DEL PANADERO. ¿Quién se puede resistir a las delicias que hay en las panaderías?

La actividad del panadero es una actividad que data de tiempos medievales y cuyo Santo Patrono es San Honorato que se celebra cada 10 de octubre. El pan no es un alimento más para el hombre a lo largo de su historia. El pan tiene un buen valor nutricional como fuente de nutrientes esenciales para el organismo como los hidratos de carbono, vitaminas -especialmente las del grupo B- y minerales como el fósforo y el calcio, encargados de la formación de huesos y dientes, o el selenio, cinc, hierro, magnesio y potasio.

El industrial panadero prepara, hornea y elabora el pan y sus derivados tales como facturas, pasteles y torta. Además controla las máquinas que permiten una producción a gran escala.

José Angeletti es panadero rafaelino y contó acerca de este oficio: “yo hace 47 años que empecé a trabajar como empleado panadero, empezando en Egusquiza y que tengo mi propio negocio ya hace casi 27 años en Viamonte y 12 de Octubre. Cuando uno empieza de chico como yo que tenía apenas 10 años es muy difícil que después dejes. Es lo único que sé hacer y me encanta, a pesar de los años me sigue gustando mucho y nunca dejé de hacerlo”.

“En la mayoría de las panaderías la tarea arranca entre las 3 y 4 de la mañana, donde se empieza con todo lo que es la elaboración de facturas, bizcochos, pan y después en el transcurso de la mañana se va haciendo todo lo que son especialidades como por ejemplo tortas materas, masas finas”, indicó Angeletti.

Respecto a la relación que se establece con los clientes, el panadero rafaelino manifestó que “es una satisfacción que a uno lo elijan todos los días y se logre crear un vínculo con quienes vienen a la panadería. Nosotros buscamos que todo salga bien y en la mayoría de las veces sale bien. Soy muy metódico con todo lo que tiene que ver con pesar y controlar”.

Cabe señalar que se entiende al panadero como el profesional que lleva a cabo su actividad en panaderías y pastelerías. Una profesión y oficio que se encuentra en constante transformación debido a los cambios que se producen en los hábitos de los consumidores y, que más allá de la elaboración y venta del pan o la fabricación de pasteles, exige una capacitación para aggiornarse a los nuevos tiempos.

Se considera que la ingesta diaria de 50 gramos de pan permite la reducción de la anemia hasta en un 35 por ciento o evitarla en el caso de las personas que la padecen.