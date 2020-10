La Provincia puso en marcha el programa Información General 10 de octubre de 2020 Redacción Por A través del Ministerio de Cultura inauguró un sistema de visitas interactivo único en el país. Comienza con el Museo Histórico Provincial Julio Marc, a través de guías personalizadas que acompañarán al público relatando las principales características de cada colección.

El ministro de Cultura de la Provincia, Jorge Llonch, presentó ayer, viernes, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la capital provincial, el nuevo dispositivo “Cultura 360”, exclusivo en la Argentina por sus características técnicas, constituyéndose así en el primer museo con recorrido virtual en 360º que ofrece al público la posibilidad de interactuar a lo largo de la visita al espacio cultural.

En la presentación, el titular de Cultura expresó su satisfacción por “el avance que representa para estos espacios culturales poder acercar al público, en tiempos de pandemia y aislamiento social, su patrimonio y acervo”.

El ministro informó que ya se llevan adelante los trabajos pertinentes sobre el Museo del Deporte de Rosario y que luego se extenderá a los espacios culturales de la ciudad de Santa Fe. “El objetivo es llevar “Cultura 360” a los siete museos de la provincia”, sostuvo y adelantó: “Tomamos el compromiso de llevarlo a los museos de los municipios de nuestra provincia”.

Llonch comentó que “Cultura 360” fue puesto a disposición del Ministerio de Educación provincial: “Tenemos que llevarlo a las escuelas, ponerlo al servicio de los alumnos” –subrayó sobre el programa, que ya es conocido por la Ministra Adriana Cantero–, al tiempo que opinó que de esa manera “se garantiza la inclusión mediante las posibilidades tecnológicas al alcance del ciudadano”.



De Santa Fe al país

“Cultura 360” fue presentado por el ministro ante sus pares de las 24 provincias argentinas durante la última sesión del Consejo Federal de Cultura. “Hemos recibido muchos elogios del resto de los ministros de cultura de la Argentina”, expresó, y adelantó: “Desde ya vamos a estar brindándoles información a ellos, como así también al Ministerio de Cultura de la Nación”.

Llonch sostuvo que “es una de las metas de la gestión del Gobierno de Santa Fe que todas las provincias puedan utilizar el mismo sistema para así lograr “una red global a nivel país con todos los museos”.

Para el titular de la cartera cultural provincial, “cada santafesina y santafesino puede sentir orgullo por contar con esta novedad tecnológica pionera en la Argentina”, e invitó: “Entren, visiten la nueva web del Museo Marc, conozcan las maravillosas colecciones que tiene este espacio, que es público, de todas y todos”.

Acompañaron al ministro, el secretario de Gestión Cultural, Jorge Pavarin, y el subsecretario de Gestión Cultural, Javier Armentano. Este último se refirió al surgimiento del programa al calor de la nueva normalidad: “La pandemia ha cerrado espacios porque hemos elegido preservar la vida, pero eso no nos limita, al contrario, nos genera nuevos desafíos. Dado que las personas no pueden concurrir a los espacios culturales, vamos a llevárselos a sus hogares”.

Asimismo, el funcionario agregó: “El ministro Llonch siempre nos recuerda que desde nuestra gestión debemos tener en vista dos directrices: Igualdad de oportunidades para todos y todas y llevar estas oportunidades a toda la provincia”.



Características principales del sistema

“Las innovaciones se enmarcan –apuntó Armentano– en el desarrollo del nuevo sitio web del Museo Marc, que se llevó adelante a partir de un diseño que incorporó más secciones, galerías de imágenes ,con una estética actual que resulta intuitiva para el visitante”.

El sitio, además, se encuentra alojado en un servidor con significativas mejoras de seguridad y máxima velocidad de carga y, aunque sea un dato que resulta de interés sólo para los administradores de la web, el funcionario destacó que “el panel de administración intuitivo le facilita al personal del museo la carga de nuevos contenidos, utilizando tecnología Drag and Drop (arrastrar y soltar), permitiendo actualizar la web con mayor facilidad y en forma más rápida”.

Las innovaciones tecnológicas que hacen único al sistema de visita virtual son diversas y, según Armentano, el plan contempla ir incorporando a cada museo oficial que depende de Cultura la misma tecnología para que todos tengan un recorrido.



Los detalles innovadores:

Posee guías virtuales interactivas que acompañarán al público, relatando las características principales de cada colección.

Tiene más de 220 puntos de interés interactivos que despliegan fotos detalle, videos 360, audios e información adicional de las obras expuestas.

Contiene fotografías 360 con resolución 7K + tecnología multiresolución (la misma que utiliza Google) para garantizar la máxima velocidad de carga.

Las audioguías van narrando las obras presentes en todas las salas.

La interfaz de navegación brinda acceso directo a cada exhibición y a un plano 2D con visión radar para que el público se oriente dentro del museo.

Diseño Responsive, que adapta automáticamente la interfaz del recorrido a todo tipo de pantallas (smartphones, notebooks, desktops).