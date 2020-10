El encerramiento de Argentina lleva más muertes Información General 10 de octubre de 2020 Redacción Por ADVERTENCIA DE UN MEDICO CHAQUEÑO QUE VIVE EN SUECIA

Se trata de Cristian Duré, que vive en Suecia desde 2011. Elogia el manejo que tuvo el país nórdico y alerta sobre las consecuencias que el encierro puede tener en Argentina. Cuando el coronavirus empezó a expandirse por todo el mundo en marzo, la gran mayoría de los países optaron, en mayor o menor medida, por encerrar a sus poblaciones. Sin embargo hubo un país que llamó la atención de todos por su sorprendente estrategia. Se trata de Suecia, que optó por la “inmunidad del rebaño”, dejando que el virus circule hasta que la población esté inmunizada.

Hoy Suecia se encuentra en el puesto 14 del ranking de muertos por millón y ha tenido mejores resultados que países como Reino Unido, Estados Unidos, España, Bélgica, Andorra o San Marino.

En este contexto, Pablo Rossi, en su programa de Radio Mitre Córdoba, entrevistó a Cristian Duré, un médico emergentólogo chaqueño que vive en ese país desde 2011. El profesional elogió el desempeño que tuvo el país nórdico en el manejo de la pandemia y puso el énfasis en las consecuencias que el encierro sostenido en el tiempo puede tener a largo plazo.

“Al principio Suecia tuvo una mortalidad bastante elevada; hoy mueren más personas por accidente de tránsito”

“Suecia nunca tuvo cuarentena, las personas siempre estuvieron en la calle. Ninguno usa barbijo y los chicos siempre fueron a la escuela. Al principio tuvo una mortalidad bastante elevada pero hoy en día es casi inexistente aquí.

En el mismo sentido admitió que al principio la estrategia tomada por el epidemiólogo estatal Anders Tegnell fue fuertemente criticada: “Él aclaró desde el principio que no existe evidencias de que una cuarentena estricta da mejores resultados, entonces optaron por lo que les pareció lo mejor. Y hoy el tiempo le da la razón”.

Con respecto a una eventual segunda ola en los próximos meses, el médico explicó cuál será la estrategia que tomará el país europeo: “Suecia ya sabe que tiene que proteger a las personas con comorbilidades y ancianas. Eso es algo que se va a corregir si llega a haber la necesidad de hacerlo. Pero la hipótesis es que Suecia logró la inmunidad de rebaño, donde las personas que pueden crear inmunidad están en la calle creando los anticuerpos necesarios”.

Por otra parte Duré se refirió al manejo que tuvo Argentina: “Esto es una pandemia, es un momento de guerra. En una guerra todo el arsenal es necesario. Si después de seis meses de pandemia no adaptaste el sistema de salud, es porque algo está fallando en tus prioridades”.

Italia metía a cualquier paciente positivo en los hospitales. Y eso fue un error garrafal”.

Por último Duré se refirió a las consecuencias que, en su opinión, tendrá la cuarentena en nuestro país: “Este encerramiento que Argentina está llevando adelante genera más muertes. No están viendo las muertes a largo plazo como efecto secundario de esta cuarentena. Solamente se están mirando las muertes a corto plazo y eso es un error”.

“Encerrar a los niños producirá futuros ignorantes y futuros asesinos, y confinar a las personas adultas produce aumento de la pobreza, lo que produce mayores enfermedades. Si la Argentina sigue con esta misma política, el panorama es bastante oscuro”.