CTERA insiste en que no es conveniente comenzar

Los referentes del sindicato de docentes nacionales de CTERA Sonia Alesso y Roberto Baradel advirtieron ayer para la apertura de escuelas de manera presencial "tiene que haber baja o nula circulación del virus", mientras que plantearon que pedirán una reunión con los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Salud, Ginés González García. El principal sindicato docente a nivel nacional reaccionó así luego de que Trotta tuviera una reunión con sus pares provinciales para establecer "criterios epidemiológicos" para poder realizar actividades educativas no escolares en lugares de menor riesgo.

"Sostenemos lo mismo que decíamos antes. Para haber apertura de escuelas de manera presencial, tiene que haber baja o nula circulación del virus. En las provincias no solo no está bajando, sino que está aumentando", sostuvo la titular de CTERA, Alesso.

Al respecto, la dirigente planteó que "hacerlo a un mes de finalizado el ciclo lectivo por cuestiones mediáticas" les "preocupa", y señaló que "en Capital y provincia de Buenos Aires, si bien no están aumentando los casos, es una gran cantidad de casos". "No estamos de acuerdo con el criterio del semáforo. Si uno lee el documento, se podrían abrir muy pocos lugares, con situaciones excepcionales. Ningún lugar de la CABA podría", advirtió Alesso en declaraciones radiales. Y agregó: "Vamos a pedir una reunión con los ministros Trotta y Ginés González García. Los docentes de todo el país están preocupados. ¿Qué ambulancia va a ir a buscar a un alumno si los sistemas de salud están colapsados?. A nosotros nos importan los chicos y la educación. Queremos proponer acciones que sean eficaces".

Por su parte, Baradel sostuvo que "algunos intentan hacer marketing político con la salud y la educación" y que le parece "una decisión absolutamente equivocada la de abrir colegios en lugares donde hay circulación del virus". "Necesitamos que el Estado garantice el acceso a computadoras y conectividad para docentes y alumnos. A principios del año que viene la vacuna no va a estar, vamos a tener que ir pensando en la virtualidad", finalizó el titular del Suteba. (Fuente: LT 10).