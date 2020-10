Argañaraz solicita mejoras Locales 10 de octubre de 2020 Redacción Por PARA EMPLEADAS DOMESTICAS

En el marco de la difícil situación económica y social generada por la cuarentena, el diputado Juan Argañaraz presentó un proyecto tomando el reclamo de trabajadoras del servicio doméstico que peticionan mejoras laborales, de contratación, y un urgente incremento salarial que les permita vivir dignamente. El legislador explicó que “las empleadas domésticas sienten que están desprotegidas, desamparadas y nos expresan que cada día les resulta más difícil cubrir las necesidades básicas con el sueldo que perciben por sus trabajos.” En tanto, la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) en un documento entregado al Ministerio de Trabajo de la Nación, muestra que el 48% de las trabajadoras de casas particulares percibe un salario inferior a la jubilación mínima y no gana lo suficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. Al respecto Argañaraz añadió: “durante la pandemia se les ha reducido el sueldo, otras han sido despedidas, los obstáculos se suman y esto provoca mucha angustia y desesperación”.

Otros datos del documento de la UTDA sostienen que sólo el 53,9% de las trabajadoras de casa percibió su salario de manera íntegra durante la cuarentena, mientras que el 22,6% no percibió remuneración alguna, el 13,8% cobró mensualmente sólo parte de sueldo y el 9,7% sólo percibió ingresos algunos meses.

Uno de los reclamos más importantes del sector es el de la obra social y los aportes de los empleadores, ya que éstos no llegan a cubrir el monto total que corresponde y las trabajadoras deben completarlos con su salario. También, peticionan por el reconocimiento del presentismo y la antigüedad del mismo modo que se les reconoce a todos los trabajadores en relación de dependencia y registrados. Argañaraz finalizó: “el Estado debe dar respuestas claras, e impulsar acciones que reconozcan a este sector tan castigado, son muchas familias que la están pasando mal en nuestra provincia”.