Bonino repasó la primera mirada del presupuesto y tributaria 2021 Locales 10 de octubre de 2020 Redacción Por El concejal de Cambiemos analizó sus primeras impresiones acerca de estos proyectos fundamentales para la gestión de la ciudad y dijo que “es una formalidad porque uno entiende y ve que no termina siendo una legislación o una normativa que regula un accionar o que establece un parámetro de conducta”.

La pandemia trastocó todas las agendas pensadas a principio de marzo de 2020 y modificó las prioridades de los gobiernos en sus distintos niveles, sin embargo y con las dificultades propias de un escenario cambiante, el Ejecutivo rafaelino logró presentar el 30 de septiembre el proyecto de presupuesto y tributaria para el ejercicio 2021.

El concejal de Cambiemos Raúl “Lalo” Bonino precisó: “la verdad es que no hemos analizado en profundidad el proyecto de presupuesto y tributaria ya que hace poco que los tenemos en el Concejo. La parte medular de la tributaria es el valor de la UCM y todavía no se ha establecido, ya que vale la pena recordar que es un valor que surge a partir de una fórmula polinómica, un entrecruzamiento de datos y de valores que tienen que ver con remuneraciones de los empleados municipales, el combustible y del índice del precio al consumidor”.

Respecto a la tributaria, Bonino dijo que quedaría pendiente evaluar cómo se van estableciendo los números y después estará la decisión política de incrementar o no incrementar los tributos.

En relación al presupuesto presentado por el Ejecutivo para el ejercicio 2021, el concejal de Cambiemos señaló que “si bien uno celebra el cumplimiento de esta tradición de entregar en tiempo y en forma, no termina de ser más que una formalidad porque uno entiende y ve que no termina siendo una legislación o una normativa que regula un accionar o que establece un parámetro de conducta, sino que es un órgano vivo que se va modificando a lo largo del tiempo; más aún en el actual contexto, donde priman la incertidumbre, la inflación, donde nos encontramos pasando por una situación económica grave y políticamente nos encontramos atravesados por un fracaso en materia de salud y economía”.

Bonino asimismo manifestó que “nos hicimos eco de lo que nos dijo el intendente en la presentación del presupuesto y tributaria, en donde tenemos un proyecto atravesado por cuatro ejes más importantes a los cuales quiere focalizar para el año que viene y que lógicamente tienen que ver con salud, algo que atraviesa no solamente a Rafaela sino a las localidades de la región y al país en su conjunto. Obviamente otro de los ejes tienen que ver con la obra pública como un dinamizador de la economía y que es muy importante ya que no solo impacta en ese aspecto sino en el desarrollo urbano y en mejorar la calidad de vida de la gente”.

En cuanto al eje empleo, el concejal indicó: “más allá de los programas que pudo plantear el intendente y el acompañamiento para los sectores más golpeados en esta crisis económica histórica, es uno de los ejes en los que obviamente vamos a estar muy atentos para que no termine siendo más carga en el Estado o políticas asistencialistas de las cuales cuesta mucho desprenderse después”.



EL EJE DE LA SEGURIDAD

Acerca de este punto sustancial para la sociedad, Bonino consideró que “es un reclamo que se viene llevando adelante por parte de todos los sectores, desde lo que tiene que ver con la prevención y las limitaciones que un Estado local tiene, pero que en sus pequeñas limitaciones igualmente existen competencias y responsabilidades. En ese sentido se ha trazado un rumbo al cual estaremos acompañando y planteando aspectos para mejorar y encauzar de ser necesario”, finalizó.