Se determinaron nuevas medidas de cuidado ante el aumento de contagios en la ciudad

Ante la circulación viral comunitaria con que cuenta esta ciudad, se decidió tomar nuevas medidas de cuidado para hacerle frente al aumento de contagios. Las autoridades continúan apostando al comportamiento social de los rafaelinos, aunque temen a que si el virus no deja de circular, el sistema sanitario puede complicarse.

El crecimiento de la curva epidemiológica preocupa a los profesionales sanitarios. Durante la última semana, Rafaela reportó (hasta este jueves 9) 247 casos positivos de Covid-19 y el Hospital Jaime Ferré tiene hasta el momento, el 50 por ciento de las camas críticas ocupadas. En total hay 428 infectados, y 1.368 personas aisladas.

Las nuevas medidas de cuidados, que entrarán en vigencia a partir del lunes 12 de octubre, se dividirán en dos: por un lado estarán las transitorias, y por el otro, las permanentes.

En el primer grupo se adoptó que bares, restaurantes, heladerías y locales gastronómicos con concurrencia de comensales, respeten una ocupación de hasta el 30% de la capacidad habilitada en espacios cerrados. Se deberá privilegiar el desarrollo de la actividad en espacios abiertos privados (patios, terrazas), o públicos (veredas, canteros, parklets, plazas, parques), con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios aprobados. Por parte del Municipio se recomienda la “doble mesa” para mantener el distanciamiento entre las personas que asisten a cada uno de los lugares correspondientes.

En un trabajo articulado, las secretarías de Ambiente y Movilidad que encabeza María Paz Caruso; Producción, Empleo e Innovación, que dirige Diego Peiretti y la de Desarrollo Urbano y Metropolitano, a cargo de Diego Martino, se encargarán de coordinar el desarrollo de las actividades al aire libre.

En lo que respecta a prácticas de actividades deportivas, en gimnasios se procederá a una reducción similar en cuanto a la ocupación de la capacidad habilitada en espacios cerrados. Se trabajará en conjunto con la Subsecretaría de Deportes para evaluar cada situación en particular y tomar las medidas necesarias teniendo en cuenta el factor de ocupación y la ventilación del lugar.

Además, se dispondrá la obligatoriedad del barbijo para aquellos ejercicios físicos que puedan realizarse con esta protección, y junto a la agrupación Gimnasios Unidos de Rafaela se acordó colocar cartelería interna para un trabajo adecuado. Quienes asistan y vean que no se cumplan con las medidas sanitarias pertinentes, podrán denunciar al número telefónico 147.

En cuanto a las disposiciones permanentes, se decidió la doble protección (tapabocas y máscaras acrílicas) para los empleados de los comercios y empresas de servicio en donde se tiene contacto directo con otras personas como parte de su tarea habitual. El sentido de esta nueva normalidad está vinculado a proteger a esos trabajadores esenciales -de comercios, oficinas públicas, organismos oficiales, entre otros- ante el aumento de la curva de contagio.

Por último, se conformó un equipo especial de seguimiento, vía telefónica y presencial, para estar en cercanía con las personas aisladas y poder llevar adelante un registro de control y supervisión en la ciudad.



EL RESTO CONTINUA IGUAL

También, durante la reunión virtual, se determinó que el Decreto Municipal 50.958 anunciado el día 27 de septiembre se extenderá por 14 días más, de igual manera.

Dicho Decreto determina que los supermercados permanecen abiertos al público de 8 a 19 horas y solo puede acceder a realizar las compras, una persona del grupo familiar. La disposición tiene como finalidad articular la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores mercantiles.

Otro punto es el cierre de bares y restaurantes a la medianoche. Como se mencionó anteriormente, estos continúan trabajando con reservas, al 30 por ciento de su capacidad en su interior y pueden ampliar sus mesas en espacios abiertos, respetando la distancia mínima de dos metros entre ellas. Cabe destacar que quienes no respeten el protocolo sanitario deberán abonar una multa económica que comienza en los 80 mil pesos. Además sufren la clausura preventiva del lugar.

En el caso de la modalidad de delivery, el servicio está autorizado hasta las 24 horas y contempla una multa de 30 mil pesos para quienes no cumplen con la medida.

Finalmente, se decidió incrementar los controles durante la nocturnidad en conjunto con la Policía para actuar sobre aquellos casos en los que se detecta que no hay motivos justificados para transitar. Esta medida busca la limitación de la circulación vehicular en la ciudad.