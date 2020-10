57 nuevas infecciones y 2 fallecimientos Locales 10 de octubre de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE RAFAELA

En comparación al miércoles (94 casos) y al jueves (84), este viernes hubo una baja en el número de infecciones, ya que se confirmaron otros 57 nuevos contagios de coronavirus en nuestra ciudad. La doctora Sandra Cappello, a cargo de la coordinación epidemiológica de la Dirección Regional de Salud Rafaela, brindó ayer el último reporte epidemiológico de esta semana, manifestando en el inicio de la conferencia de prensa virtual que "en este viernes tenemos que confirmar 57 nuevos casos de coronavirus para Rafaela, siendo 462 los activos. En tanto, durante la jornada se otorgaron 23 altas y tenemos un total de recuperados de 797. Además, hay 1.403 personas aisladas y desde el inicio de la pandemia tenemos un total del casos de 1.275. Por su parte, en las últimas horas del día jueves tenemos que lamentar 2 fallecidos más, dos hombres adultos mayores rafaelinos (de 80 y 81 años que se encontraban en UTI del Hospital "Jaime Ferré" con comorbilidades), con lo cual los fallecimientos en la ciudad desde marzo asciende a 16".

Luego acotó que "en relación a las camas críticas del Hospital, tenemos 12 pacientes Covid-19 positivos de los cuáles 11 están en asistencia respiratoria mecánica y 1 sin ARM y 1 paciente sospechoso. En salas de internación general, en el área Covid, hay 17 pacientes Covid positivo y 13 sospechosos".



RECOMIENDAN USO DE

LA MASCARA DE ACETATO

A continuación, la facultativa añadió que "en esta semana estuvimos conversando mucho con las autoridades y en base a datos que fuimos recabando y los llamados que se van haciendo de los equipos que informan los positivos y que hacen el seguimiento, es que un 38% de las personas que se infectaron, refieren trabajar en atención al público. Esto no quiere decir que el contagio sí o sí se de por por la atención al público, pero sí se encuentran en esa actividad. Entonces, aumentamos, como recomendación, no solamente el uso de barbijos, sino también el uso de máscara facial de acetato. El barbijo, que me protege a mi, protege fundamentalmente a las demás personas si yo estoy contagiada y estoy en un ambiente donde hay muchas personas. Con el barbijo, voy a disminuir la posibilidad de contagiar. Si a eso le sumo la máscara de acetato, voy a contagiar menos y también voy a proteger mis ojos de alguna persona que sea positiva y que pueda eliminar alguna gota y me pueda llegar a la cara. Como recomendación, se le sugirió a la Municipalidad que aquellos lugares en los cuáles hay mucha circulación de personas y sobre todo si hay empleados en atención al público, tengan una protección, que puede ser la barrera de acrílico o en los casos en que no es posible, sumar la máscara de acetato. Esa máscara sí se la puede usar en otra actividad. Por ejemplo, si me molesta mucho el barbijo, no lo soporto para caminar y termino bajándolo y usándolo mal, probablemente con una máscara pueda respirar mejor y tenga protección. Entonces no es necesario que salga a caminar con un barbijo mal puesto y pueda usar una máscara bien puesta. Lo importante es tener las 2 cosas, ya que disminuyo la posibilidad de contagiarme y de contagiar a los otros"



MAS SEGUIMIENTOS

Ya sobre el final, Cappello comentó que "también, desde la Municipalidad se organizó un equipo para llamar, monitorear y hacer el seguimiento de aquellos contactos estrechos. Desde el municipio y el equipo de salud se hace un seguimiento de aquellos pacientes positivos, aquellos pacientes que tienen el alta y los que están a la espera de hisopados. También se realizará un seguimiento de los aislados, porque hay muchas dudas de cómo cumplir el aislamiento dentro del domicilio y de cuánto dura ese aislamiento. Igualmente, está disponibles el 147 para evacuar cualquier otra duda".



EN BUEN ESTADO

Tal como lo adelantó este Diario en la edición de ayer, Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, fue diagnosticada Covid-19 positivo. Se encuentra realizando el aislamiento obligatorio en su domicilio junto a sus contactos directos, con muy buen estado de salud. En tanto, la funcionaria sigue desarrollando sus actividades laborales de manera virtual. También se encuentran aislados por la misma situación otros dos funcionarios del Ejecutivo Municipal, Mariana Andereggen, Secretaria de Educación, e Ignacio Podio, Subsecretario de Deportes. Por último, el próximo lunes, a pesar del feriado nacional, el reporte epidemiológico se emitirá normalmente desde las 19:30.