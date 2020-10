2.182 casos más y nuevos anuncios Locales 10 de octubre de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

La semana finalizó con otra cifra alta de nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, ya que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche a la población que durante este viernes se han confirmado otros 2.182 casos nuevos, elevándose el total de casos en la provincia desde el inicio de la pandemia a 59.307, de los cuales 5.170 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 54.137 por laboratorio.

Una vez más, la ciudad de Rosario volvió a superar la barrera de los mil casos diarios de coronavirus al registrar 1.011 contagios, sumando 28.992 en el acumulado, casi el 50% de los casos totales en la bota santafesina.

Además, se registraron otros 181 positivos en la ciudad de Santa Fe, que alcanzó un nuevo máximo diario y acumula 4.155 afectados desde el inicio de la pandemia. Además, Venado Tuerto sumó otros 110 infectados, 42 Villa Constitución, 38 Granadero Baigorria, 36 Esperanza y San Lorenzo, 30 Pérez, 25 Santo Tomé, 9 Recreo, 8 Arroyo Seco y 4 en Sunchales. Además, entre localidades vecinas de otras jurisdicciones y del Departamento Castellanos, se mencionaron 3 en Monte Vera y Sauce Viejo, 2 en Arroyo Leyes, Ceres, Frontera y Laguna Paiva, y 1 caso en Angel Gallardo, Humberto Primo, Humboldt, Josefina, Lehmann y Tacural.

Por su parte, 207 pacientes se encuentran internados por COVID-19 en Unidad de Terapia Intensiva en

hospitales públicos provinciales, de los cuales 191 se encuentran con asistencia mecánica respiratoria y 16 sin asistencia mecánica respiratoria, mientras que en sala general son 381 los pacientes internados para esta enfermedad.

En tanto, hay un total de 44.835 pacientes recuperados, 13.853 pacientes activos y en la provincia se registraron 114.019 notificaciones de las cuales 47.093 fueron descartadas.



21 MUERTES

Por último, anoche se informa el fallecimiento de 21 personas con COVID-19 en el territorio: 12 pacientes (67 años, 69 años, 72 años, 73 años, 74 años, 82 años, 84 años, 86 años, 87 años, 93 años, 95 años, 99 años) con residencia en la localidad de Rosario; 6 pacientes (50 años, 65 años, 2 de 78 años, 91 años, 95 años) con residencia en la localidad de

Santa Fe; 1 paciente (81 años) con residencia en la localidad de Casilda; 1 paciente (65 años) con residencia en la localidad de Villa Constitución y 1 paciente (75 años) con residencia en la localidad de El Trébol. Hasta la fecha se registran un total de 619 fallecidos en la provincia.



15 MIL EN 1 SEMANA

Por su parte, Jorge Prieto, secretario de Salud, advirtió que la velocidad de transmisión del virus se ha acelerado esta semana y 15.000 de los casi 50 mil casos acumulados se dieron en los últimos siete días; por lo que pidió extremar las medidas de prevención.



SIN NUEVAS HABILITACIONES

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, anunció ayer al mediodía que se va a continuar "con el espíritu de las medidas tomadas hasta aquí, no habrá nuevas habilitaciones" y recalcó que por 14 días más se prolongará la cuarentena, a pesar de "algunas señales interesantes e importantes" que tienen que ver con los contagios de coronavirus. En diálogo con la prensa desde Villa Banana y antes de trasladarse a Granadero Baigorria, Perotti indicó que "todos ustedes están siguiendo la situación en la provincia y con todos los actores convenimos prorrogar por 14 días más esta situación. Hay algunas señales interesantes en cuanto a la cantidad de días de duplicación de los contagios (de coronavirus), los que nos siguen preocupando y se están viendo algunos resultados, aunque no los que queremos. Pretendemos tener mucho más tranquilidad respecto a la cantidad de camas disponibles, que es del 90 por ciento. Tenemos el compromiso de cuidar la salud de los santafesinos". Por otra parte, el gobernador destacó "el alto porcentaje de pacientes recuperados y eso significa buena atención y una detección temprana. Por eso vamos a seguir fuerte con los testeos para que podamos afrontar la situación con una tranquilidad mayor. Estamos en una situación donde el aporte central lo pone cada uno, pero en el cada día tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento, el uso de barbijos y todas las medidas de prevención". Perotti también fue consultado sobre las versiones de reapertura de algunas actividades, como las profesionales, y allí admitió "en ese caso se trata de adecuar las instancias de los turnos. Vamos a dar esa posibilidad”.

Cuando le preguntaron acerca del regreso de las actividades náuticas -un tema que osciló entre el sí y el no durante la mañana-, el gobernador indicó que "los deportes individuales están permitidos; así que se irán revisando las adecuaciones en los municipios que tengan la posibilidad de tener estas actividades". "No van a haber nuevas ampliaciones en absoluto. Respecto a las reuniones familiares o afectivas, hay un decreto nacional que vence el domingo que es el que establece la restricción. Del intercambio de ayer con el presidente y los gobernadores surgió que esa prohibición continúe", amplió el titular de la Casa Gris.



RESTRINGEN LA CIRCULACION

El anuncio presidencial sobre la nueva etapa de aislamiento social debido a la pandemia por coronavirus tuvo como eje, esta vez, a las provincias donde hay más circulación del virus en este momento, como lo es Santa Fe. El gobernador santafesino Omar Perotti formó parte, por la tarde, del panel que acompañó al presidente Alberto Fernández quien remarcó que "lo que hicimos con el AMBA ahora tenemos que hacerlo con cada provincia" y se restringirá hasta el 25 de octubre la circulación en localidades de 18 provincias. Fernández, mencionó que Santa Fe es la provincia con mayor crecimiento en cantidad total de casos. En tanto, remarcó que ahora el 65% de los contagios provienen de las provincias y el 35% del Amba, cuando en mayo solo el 7,5% de los positivos provenían del interior del país. Además, mostró dos filminas que evidencian la crisis sanitaria provincia por provincia estando Santa Fe entre los distritos más afectados.

El Presidente luego de su exposición le dio la palabra a los gobernadores presentes, Gerardo Morales y Omar Gutiérrez. Cuando llegó el turno de Perotti, el mandatario santafesino dijo que "la situación en Santa Fe tiende a acomodarse pero en un nivel alto. Detectar y aislar es lo que nos da en luz en esta etapa", remarcó. "En la línea de quitar movilidad estamos trabajando, la utilización de camas no nos tiene tranquilos. El lanzamiento del Plan Detectar Federal nos dio una herramienta importantísima".