Preocupan los nuevos contagios en Alemania Internacionales 10 de octubre de 2020

BERLIN, Alemania, 10 (AFP). - La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió de que "es el momento decisivo" para controlar la pandemia y atajar el repunte de nuevos casos o correr el peligro de que la situación "descarrile" en otoño e invierno.

Merkel hizo estas declaraciones tras mantener una videoconferencia con los alcaldes de las once mayores ciudades de Alemania, los principales focos de propagación de la Covid-19 en los últimos días en el país.

"Todos sabemos que las ciudades y las áreas urbanas son ahora el escenario donde se va a ver si la pandemia en Alemania se puede mantener bajo control o si el control descarrila. En este punto estamos", afirmó.

Por eso consideró positiva la introducción de nuevas restricciones en los grandes centros urbanos a partir de los 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días, como el cierre de locales por la noche, la prohibición de venta de alcohol, las limitaciones de capacidad y el uso de mascarillas.

El objetivo de estas medidas, agregó, es que se pueda rastrear el mayor número posible de infecciones, para alertar a todos los contactos y romper las cadenas de contagios, para que el virus no se propague de forma "incontrolable".

La prioridad del Gobierno alemán es poder aplanar la curva de contagios sin tener que adoptar restricciones de la vida pública y la actividad económica, como ocurrió en marzo y abril.

En concreto, la canciller subrayó la importancia para el Ejecutivo de recuperar la actividad económica, asegurar los puestos de trabajo y mantener, "en la medida de lo posible", las guarderías, los colegios y otros centros de estudios abiertos.

La videoconferencia con los alcaldes siguió ayer a la que el Gobierno central mantuvo el miércoles pasado con representantes de los dieciséis estados federados y en la que se concretaron nuevas restricciones ante el repunte de los casos de Covid-19.

La mayoría de los estados federados han prohibido las pernoctaciones a los residentes procedentes de los distritos alemanes con alta incidencia, a no ser que presenten un test negativo realizado en las 48 horas previas a su viaje. Esta medida coincide con el inicio de las vacaciones de otoño en parte del país.

Alemania informó que en las últimas 24 horas se registraron 4.516 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde mediados de abril.

El total de infecciones desde el inicio de la pandemia subió a 314.660, en tanto que los muertos son 9.589, de acuerdo con el informe del Ministerio de Salud.