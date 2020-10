Tendencia alcista de soja y maíz

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Las cotizaciones del maíz y la soja mantuvieron una clara tendencia alcista a lo largo de los últimos tres meses en Argentina.

Así lo indicaron los economistas Alberto Lugones y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al señalar que "los valores disponibles para los granos gruesos de Rosario han exhibido un fuerte rebote desde los mínimos relativos de abril y mayo".

"Siguiendo los valores de referencia de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (CAC Rosario) en soja el piso de este año se alcanzó el 14 de abril, cuando la oleaginosa cotizó a u$s 204,97 la tonelada y, en el caso del maíz, el 26 de mayo al tocar u$s 112,97/t", expresaron.

Superada la presión de cosecha de ambos granos y con ayuda del "viento de cola" del sector externo, los precios de esta semana fueron de u$s 311 la tonelada para la soja y de u$s 180,1/t para el maíz.

"Estos valores representan mejoras mayores al 50% desde los respectivos mínimos. Además, se dio un aumento en la velocidad de crecimiento de precios desde agosto hasta la fecha", dijeron.

En el caso de la soja, el comportamiento de la cotización es muy similar a lo acontecido en Chicago, aunque, desde mediados de abril, se achicó la brecha entre ambas plazas.

"La situación del mercado de granos amarillos, en tanto, tiene diferencias claras con el de la oleaginosa. Por un lado, la campaña 2019/20 no sufrió recortes significativos en la producción en tanto que las exportaciones de maíz podrían alcanzar el segundo mayor volumen en la historia del cereal", añadieron los especialistas.