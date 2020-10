Informe de operatividad de empresas industriales

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Sólo el 54,1% de las empresas industriales operaron con normalidad en agosto, lo cual representó una mejora de tres puntos porcentuales respecto de la actividad manufacturera de julio, según informó ayer el INDEC.

De acuerdo con el informe, de ese total el 45,9% declaró que operó en forma parcial, el 43,3% que no pudo contar con el personal necesario y el 2,6% que estuvo sin actividad productiva.

En julio pasado el 51% había operado normalmente y el 49% restante lo hizo parcialmente, según la Encuesta Cualitativa de la Industria Manufacturera, que todos los meses realiza el organismo.

Las empresas que estuvieron sin actividad productiva en agosto fueron las de los rubros "Textil y prendas de vestir, cuero y calzado" con 13,1% de los locales sin actividad, y el de "Otros equipos, aparatos e instrumentos" con 4,1% en la misma situación.

Entre las compañías que operaron parcialmente o que no tuvieron actividad productiva, el 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, mientras que el 25,3% de los locales manufactureros indicó que no tuvo pedidos.

Según el informe, en los sectores de "Alimentos, bebidas y tabaco", "Madera, papel, edición e impresión" y "Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico", el 74%, 66% y 62% de los locales, respectivamente, han operado con normalidad y fueron los que manifestaron menos problemas para operar durante agosto.

Las empresas que operaron normal o parcialmente en agosto, señalaron como los principales problemas que enfrentaron los financieros y la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento.

En el sector de "Textiles" el 70% de las empresas que operaron normal o parcialmente en agosto, indicó que el motivo fue la clara disminución de la demanda interna derivada del aislamiento como la causa principal.

Un 29% de las empresas que operaron normal o parcialmente en agosto indicó que el principal problema fue la baja en la demanda externa o exportaciones.

El 43% del sector de "Automotores y otros equipos de transporte" señalo que la caída de la actividad se debió al mismo problema.