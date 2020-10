Nuevo récord en el cierre del dólar blue

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El dólar blue alcanzó ayer un nivel récord de $167 y en la semana acumuló un avance de $18, con lo que la brecha cambiaria ya se ubica por encima del 116%, en medio de una fuerte presión devaluatoria.

La suba del tipo de cambio paralelo no cede y llevó la cotización del billete a un nuevo máximo, al dispararse $10 en un solo día.

Así, con relación al viernes de la semana pasada, el blue mostró una suba acumulada de $18, en medio de fuertes restricciones para adquirir moneda extranjera en el mercado formal, la incertidumbre por la crisis económica y la baja de reservas del Banco Central.

Si bien el precio de $167 del blue es un rango de referencia, en el circuito financiero informal de la city se llegó a pedir $169 en operaciones minoristas, mientras que en cuevas del conurbano bonaerense se llegó a operar a $175.

Desde que el organismo que conduce Miguel Angel Pesce puso en marcha el endurecimiento del cepo cambiario, el 15 de septiembre pasado, el dólar informal escaló $36.

La brecha con el dólar mayorista, que cerró a $77,15, creció a un nivel histórico de 116,4%.

La moneda norteamericana en el segmento en el que operan bancos y empresas mostró en la semana un aumento de veinte centavos frente a un cambio de estrategia de la autoridad monetaria respecto de la flotación administrada.

Según operadores del mercado, durante la jornada el Banco Central vendió más de u$s 30 millones para abastecer la oferta en la plaza cambiaria.

A su vez, el volumen negociado en el segmento de contado creció a u$s 224,431 millones, el nivel más alto en los últimos cinco días.

La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, terminó a un promedio de $76,530 para la compra y a $82,738 para la venta.

Con esos valores sumados al recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, se posicionó en $136,51.

Los dólares financieros también cotizaron en alza y el contado con liquidación llegó a $154,93, al tiempo que el MEP trepó a $143,94.