"No hay más margen" para el desalojo de tierras en Guernica

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Gobierno bonaerense subrayó ayer que "no hay más margen" para pedir una nueva prórroga a la Justicia por el desalojo del predio tomado en la localidad de Guernica y se quejó de que "las organizaciones de izquierda están encaprichadas en sostener el conflicto".

"Estamos trabajando para resolverlo antes de esa fecha (14 de octubre). Hay tiempo de sobra, pero no hay más margen para pedirle prórroga, porque no le puedo decir al juez que necesito más tiempo porque las organizaciones de izquierda están encaprichada en sostener el conflicto indefinidamente para capitalizar un desgaste hacia el Gobierno provincial", sostuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

En declaraciones radiales, el funcionario provincial afirmó que los sectores de izquierda "también se oponen a que se chequee qué cantidad real de gente hay en la toma".

"Responsabilizamos a las organizaciones de izquierda de obturar el proceso: pareciera que quieren que llegar a un desalojo" forzoso del predio tomado en el partido de Presidente Perón, concluyó el secretario general de La Cámpora.

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, manifestó que "una orden de desalojo hay que cumplirla, pero no a lo loco, sino de manera profesional y consciente".