Fernández entregó viviendas en Ezeiza

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer un acto de entrega de viviendas en el predio Procrear de Ezeiza y aseguró que llegó al Gobierno para "terminar lo que empezó" Néstor Kirchner y "lo que siguió" Cristina Kirchner.

"Vengo a terminar lo que empezó Néstor y lo que siguió Cristina, y eso me hace muy feliz porque eso deja en evidencia que siempre tuvimos una línea común sobre nuestros objetivos, sobre quiénes eran los destinatarios centrales de nuestras políticas, y qué intereses representábamos", remarcó el mandatario.

"No podía pensar en una Argentina que primero piense en los acreedores y después en la gente. Nosotros no representamos a los acreedores, sino a la gente", sostuvo Fernández.

Al encabezar un acto de entrega de viviendas en el partido bonaerense de Ezeiza, el jefe de Estado definió a la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, como "cuatro años de olvido permanente".

"Se olvidaron de los argentinos y estuvieron más preocupados por otros que en los argentinos que hacen, que trabajan, que se educan", subrayó.

"(Con Néstor y Cristina Kirchner) tuvimos siempre una línea común respecto a los objetivos, los destinatarios centrales de nuestras políticas y qué intereses representábamos nosotros.

Estamos acá para representar los intereses de los que necesitan, los que han quedado olvidados", afirmó Fernández.

Aseguró también que el gobierno está cumpliendo "con la palabra empeñada" a pesar del coronavirus y de haber recibido "un país que estaba en terapia intensiva".

Desde el predio Procrear, donde se comunicó por videoconferencia con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kilillo; de Santa Fe, Omar Perotti; y de Tucumán, Juan Manzur; el primer mandatario afirmó que en los 10 meses que lleva de gestión al frente de la Casa Rosada trató de "ordenar un poco las cosas en el medio de tanto caos".

En ese sentido, sostuvo: "Llegamos en diciembre y el país estaba en terapia intensiva y estando en terapia intensiva nos agarró el coronavirus. No fue fácil, pero pudimos seguir adelante, seguir haciendo".

"Estoy muy feliz, porque estamos cumpliendo el compromiso asumido. Vamos a trabajar para que tengan más derechos, mejorarles sus vidas, que tengan la salud y la educación que se merecen, para que puedan tener trabajo", agregó.

De la entrega de viviendas participaron la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.