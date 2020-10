Kevin Benavides sigue liderando en Andalucía

Al cabo de la segunda etapa del Andalucía Rally, considerada la más técnica de la prueba, el piloto salteño Kevin Benavides (Honda) se mantiene al frente en la clasificación general de la categoría Motos.

El parcial fue ganado por Ross Branch (Yamaha), escoltado por el argentino, que luego de casi tres horas de carrera terminó a 42 segundos, mientras que el tercer lugar quedó en poder de Lorenzo Santolino (Sherco).

El mendocino Franco Caimi (Yamaha) también viene cumpliendo una buena tarea, ubicándose décimo en la etapa y sexto en los tiempos acumulados luego de las dos primeras jornadas, de acuerdo con estas clasificaciones:

Etapa: 1° Ross Branch (Yamaha), en 2h53m38s; 2° Kevin Benavides (Honda) a 42s; 3° Lorenzo Santolino (Sherco) a 2m16s; 4° Adrian van Beveren (Yamaha) a 2m36s; 5° Toby Price (KTM) a 3m05s; 6° Andrew Short (Yamaha) a 4m49s; 7° Ignacio Cornejo (Honda) a 5m09s; 8° Joan Barreda (Honda) a 5m36s; 9° Ricky Brabec (Honda) a 5m40s y 10° Franco Caimi (Yamaha) a 5m59s.

General: 1° Kevin Benavides (Honda), en 6h22m20s; 2° Lorenzo Santolino (Sherco) a 4m52s; 3° Adrien van Beveren (Yamaha) a 7m30s; 4° Joan Barreda (Honda) a 8m08s; 5° Ross Branch (Yamaha) a 10m45s; 6° Franco Caimi (Yamaha) a 13m47s; 7° Ricky Brabec (Honda) a 13m55s; 8° Ignacio Cornejo (Honda) a 14m42s; 8° Adam Tomiczek (Husqvarna) a 16m24s y 10° Matthias Walkner (KTM) a 18m47s.



NASSER PUNTERO

El qatarí Nasser Al-Attiyah pasó a encabezar el Andalucía Rally en la categoría Autos, desalojando de esa ubicación al saudí Yazeed Al-Rajhi (ambos con Toyota). Estas son las clasificaciones:

Etapa: 1° Nasser Al-Attiyah (Toyota), en 2h47m05s; 2° Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a 2m36s; Bernhard ten Brinke (Toyota) a 2m57s; 4° Carlos Sainz (Mini Cooper) a 5m38s; 5° Mathieu Serradori (Century Buggy) a 8m38s; 6° Stephane Peterhansel (Mini Cooper) a 9m04s; 7° Erik van Loon (Toyota) a 10m38s y 8a. Cristina Gutiérrez (Mini Cooper) a 18m53s.

General: 1° Nasser Al -Attiyah (Toyota), en 4h54m52s; 2° Yazeed Al-Rajhi (Toyota) a 23s; 3° Carlos Sainz (Mini Cooper) a 5m12s; 4° Bernhard ten Brinke (Toyota) a 9m40s; 5° Mathieu Serradori (Century Buggy) a 15m00s; 6° Stephane Peterhansel (Mini Cooper) a 19m07s; 7° Erik van Loon (Toyota) a 19m11s y 8a. Cristina Gutiérrez (Mini Cooper) a 23m39s.



LUCIANO DE ALTA

Luciano Benavides, el hermano de Kevin, que había sido el más veloz en el prólogo, en su debut con Husqvarna, se accidentó en la primera etapa del Andalucía Rally.

"Fue un accidente extraño, porque no ocurrió a alta velocidad. Se me trabó el manubrio, fue una caída normal, pero la moto se me vino encima. En realidad, tuve poca fortuna. Me duelen las costillas y el pecho", había señalado Luciano, cuando fue internado.

"La verdad es que me cuesta respirar un poco por los dolores. Lamento haber abandonado porque era una muy buena chance para probar la moto", agregó Luciano, quien tras pasar la noche en el hospital, recibió el alta médica.