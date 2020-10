Gallardo evalúa un mix Deportes 09 de octubre de 2020 Redacción Por RIVER

El próximo partido de River por Copa Libertadores será recién el martes 20 de octubre, ante Liga de Quito en cancha de Independiente, pero Marcelo Gallardo no quiere dejar nada librado al azar. Por eso evalúa qué titulares incluir hoy en el ensayo contra Newell's, en el Ezeiza, porque si bien no es lo ideal arriesgarlos, tampoco pueden llegar al duelo copero con tanto tiempo sin fútbol.

Ante este escenario y por los convocados por la fecha FIFA, el Muñeco podría plantear este once para jugar contra los rosarinos: Enrique Bologna o Javier Lux; Elías López, Augusto Aguirre, Javier Pinola, Milton Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Cristian Ferreira; Julián Álvarez, Rafael Santos Borre y Matías Suárez.

El duelo será este viernes 9 de octubre en el River Camp de Ezeiza, desde las 10 de la mañana, y sin televisación.

Ignacio Scocco, quien se fue en este último mercado de pases tras tres temporadas en las que ganó cinco títulos -incluyendo la inolvidable Libertadores de Madrid ante Boca-, volverá al predio de River. Nacho, ídolo de Newell's, hasta ahora jugó dos amistosos con la Lepra y en ambos anotó: ante Unión y Atlético de Rafaela.