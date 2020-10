Los Lakers van por el anillo Deportes 09 de octubre de 2020 Redacción Por Este viernes, 22 hs, se jugará el quinto juego y la franquicia angelina, que rendirá homenaje a Kobe Bryant con la vestimenta, puede conseguir el título.

Los Angeles Lakers están ante la posibilidad de recuperar la corona tras una década sin títulos en la NBA. Con la serie 3 a 1 a su favor, este viernes (22 hs) se volverán a enfrentar a Miami Heat y tienen todo el show armado por si se quedan con el anillo. Utilizarán la camiseta en homenaje a Kobe Bryant.

La indumentaria en cuestión surgió en la temporada posterior al retiro del histórico jugador de la franquicia, pero volvió a incorporarse en la burbuja de Orlando tras su fallecimiento. En la ropa predomina el color negro y el diseño simula escamas de víbora para recordar a "Black Mamba", el apodo que el propio Kobe se puso en 2003.

"Seguiré para continuar su legado", expresó LeBron James en la noche que recordaron al ídolo de la franquicia en el Staples Center. Está a un paso de coronarse y regalarle a su amigo un título en su honor.

Cómo surgió Black Mamba, el apodo de Kobe Bryant que inspiró la camiseta

El nombre está inspirado en una de las asesinas de la película Kill Bill, dirigida por Quentin Tarantino, y Kobe lo adoptó para separar su vida dentro y fuera de las canchas tras las acusaciones de agresión sexual.

"Mi nombre solo evoca una emoción tan negativa. Dije: ‘Si creo este alter ego, entonces cuando juego esto es lo que sale de tu boca, separa las cosas personales, ¿verdad?’ No estás viendo a David Banner, estás viendo a Hulk", explicó el jugador en una entrevista con The New Yorker.

"Cuando entro en esa cancha, me convierto en eso. Soy la serpiente asesina. Soy frío, hombre", sentenció el histórico jugador de Los Angeles Lakers.