Argentina con un penal de Messi

El seleccionado argentino logró anoche una ajustada victoria en su debut en las Eliminatorias Sudamericanas frente a su similar de Ecuador, por 1 a 0, con un gol de penal marcado por el capitán Lionel Messi a los 12' del primer tiempo.

La diferencia fue tan estrecha que el resultado sólo pudo quebrarse gracias a un remate del número 10 tras una falta del lateral Pervis Estupiñán sobre Lucas Ocampo, cuando el delantero argentino ingresaba por la derecha luego de recibir una precisa habilitación de Messi.

Daba la sensación, luego del tempranero gol del equipo de Lionel Scaloni, que iba a ser una noche tranquila para el local, en el estadio de Boca Juniors.

Pero la superioridad que se esperaba nunca se concretó, porque el conjunto que dirige el rafaelino Gustavo Alfaro, ordenado en sus líneas equilibró el juego, aunque sin inquietar demasiado a Franco Armani.

Apenas el gol de Messi, que alcanzó a manotear Alexander Domínguez, marcó una ventaja que se mantuvo hasta el final.

Incluso, en varios pasajes del segundo tiempo, los ecuatorianos manejaron el trámite, pero siempre careciendo de variantes ofensivas como para llevarse un empate de la "Bombonera".

En definitiva, lo más importante para Argentina fueron los tres puntos, que eran esenciales jugando de local en el arranque del camino a Qatar 2022.

El partido fue apenas discreto y el equipo capitaneado por Messi estuvo lejos de alcanzar el rendimiento que se espera de una formación que individualmente está conformada por figuras relevantes, pero que no funcionó de manera colectiva.

El próximo compromiso será el martes de la semana entrante frente a un rival que se potencia en la altura de La Paz, un reducto que en varias ocasiones resultó esquivo para las aspiraciones de la "albiceleste".

Esto recién comienza y queda mucho terreno por recorrer, que Argentina deberá empezar a buscar una identidad futbolística, que por ahora no aparece.

No es sencillo, justo es reconocerlo, que pueda crecerse en la medida deseada en las actuales circunstancias, donde realizar un trabajo que responda a los intereses del cuerpo técnico y de los futbolistas es casi imposible.

La síntesis del encuentro es la siguiente:

Estadio: Alberto J. Armando, Buenos Aires.

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel (83' Juan Foyth), Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tafgliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña (65' Eduardo Salvio); Lionel Messi; Lautaro Martínez (75' Lucas Alario) y Lucas Ocampos (83' Nicolás Domínguez). DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Alexander Domínguez; Erick Ferigra (46' Ayrton Preciado), Robert Arboleda, Xavier Arreaga y Pervis Estupiñán; Renato Ibarra (67' Gonzalo Plata), Carlos Gruezo, Alan Franco y Moisés Caicedo (83' Romario Ibarra); Enner Valencia y Angel Mena (86' Michael Estrada). DT: Gustavo Alfaro.

Gol: 12' Lionel Messi, de penal (A).