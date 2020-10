Tras 14 años salió el fallo por la tragedia de Ecos Policiales 09 de octubre de 2020 Redacción Por En 2014 la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela sobreseyó al conductor por prescripción de la acción penal.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Luego de 14 años y a muy poco de que la causa prescribiera, la Justicia de Santa Fe condenó al chofer que conducía el ómnibus que se accidentó el 8 de octubre de 2006 y en el que murieron 9 estudiantes del Colegio Ecos y una docente.

El condenado por el tribunal pluripersonal del Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción de Vera, es el chofer Oscar Eduardo Atamañuk, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación especial para conducir por ser "autor responsable de los homicidios culposos múltiples".

De esta manera, el Tribunal evaluó que si bien el chofer no buscó intencionalmente provocar el accidente, sí tuvo una "conducta imprudente" y cometió "la infracción al deber de cuidado al invadir el carril contrario".



NO IRA A PRISION

SI A "PROBATION"

Tal cual se desprende del fallo, el chofer no irá a prisión, pero deberá hacer tareas comunitarias ("probation") y tiene prohibido conducir vehículos durante un lapso de cinco años.

El dictado de la pena fue al borde de la prescripción de la causa, ya que en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un pedido del fiscal de Santa Fe contra el cierre de la causa y ordenó que se siguiera adelante con la misma.



EL HECHO

El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2006 cuando el micro en el que viajaban estudiantes del Colegio Ecos, del barrio porteño de Villa Crespo, chocó contra un camión que estaba fuera de control en la ruta nacional 11, cerca de la localidad de Margarita, a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

El accidente le costó la vida a nueve estudiantes, a una docente, al camionero Ángel Soto y a su acompañante, y 38 personas resultaron heridas.

Los estudiantes regresaban de un viaje solidario a la escuelita de El Paraisal cercana a la localidad de Quitilipi, en Chaco.

Se estableció que el principal responsable del accidente fue Soto, el conductor del camión, quien iba al volante borracho y en zigzag.

El chofer Atamañuk había sido condenado en 2011 a tres años de prisión condicional y siete de inhabilitación, pero sus defensores lograron que se anulara el fallo y consiguieron una condena menor en 2013.

Esa sentencia fue apelada y, en 2014, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rafaela sobreseyó al conductor por prescripción de la acción penal, pero en julio de 2019, la querella consiguió que la Corte Suprema revirtiera la decisión.

Al cumplirse este jueves 14 años de ocurrida la tragedia, las familias de las víctimas organizaron un recital vía streaming por el Día del Estudiante Solidario.