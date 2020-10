Algunas de las motos más caras y espectaculares del planeta Automotores 09 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A soñar. Es posible hacerlo también sobre dos ruedas.

El grupo más selecto de las motos excede los parámetros lógicos en materia de potencia, velocidad y, por lo tanto, precio. Se pueden encontrar modelos con mecánica de autos deportivos, cifras de performance escalofriantes y valores que nada tienen que envidiarle a los superdeportivos más rabiosos.

Como en el rubro automotriz, el olimpo de las dos ruedas no es exclusivo de las marcas más tradicionales, sino que algunas empresas más jóvenes ya logran mezclarse a fuerza de conceptos novedosos y desarrollos tecnológicos.

Aquí, algunos de los referentes fantásticos de la elite sobre dos ruedas.



DODGE TOMAHAWK

V10 (USD 550.000)

Se trata de un prototipo desarrollado por Dodge, en el que la marca incorporó el motor del deportivo Viper, nada menos que un V10 de 8.277 cc, que genera 500 caballos de potencia.

Las cuatro ruedas de la moto responden a su performance extrema: puede superar la barrera de los 400 km/h y acelera hasta los 100 km/h en sólo 2,5 segundos. El valor responde a que es un prototipo, aunque llegó a subastarse por alguna cifra menor.



LAZARETH LM

410 (USD 115.000)

La compañía de Ludovic Lazareth, un francés que se hizo conocido por haber creado una moto que pudiera volar, también diseñó esta bestia con un motor de 998 cc que ofrece 200 caballos de potencia.

Se trata de una moto de cuatro ruedas que deriva de otra más radical, concebida años atrás y denominada LM 847, que estaba equipada, nada menos, con un motor V8 de 470 caballos de Maserati. Por sus cuatro ruedas la moto puede mantenerse de pie cuando está frenada, mientras que en las curvas, un conjunto de ejes y bisagras posibilitan que se incline sin problemas.



DUCATI SUPERLEGGERA

V4 (USD 135.000)

La Ducati Superleggera es la moto más radical del catálogo de la marca italiana. Se trata del único modelo homologado en todo el mundo con chasis basculante y llantas de fibra de carbono. Su potencia es de 224 CV cuando se la configura como moto de calle, pero puede llegar a los 234 CV con preparación para circuitos. La Superleggera sólo pesa 159 kilos y cuenta con una decoración roja inspirada en la Desmosedici de MotoGP 2019. Sólo harán 500 unidades.



NCR MACCHIA

NERA (USD 225.000)

La “Mancha Negra” (del italiano Macchia Nera) fue creada por el diseñador Aldo Dudri, combinando los mejores componentes: llantas Marvic de magnesio, frenos Brembo de competición, suspensiones Öhlins Racing, fibra de carbono y titanio. Y todo esto se traduce en su peso: sólo 135 kilos.

Ofrece un marco tubular ergonómico y de titanio, y un motor bicilíndrico derivado de la Ducati 998R que llega a los 185 caballos.



YAMAHA ROADSTAR BMS

CHOPPER (USD 550.000)

La construyó Sam Nehme, propietario de la firma BMS Choppers en Florida, y diseñador de motos choperas.

Cuenta un motor de 1.700 cc, está toda recubierta en oro y mide tres metros y medio de largo. Su sistema de suspensión trasera con brazo oscilante hace que la moto pueda levantarse hasta 25 centímetros del piso.



GOLD BIKE (USD 880.000)

Diseñada y fabricada por el danés Uffe Lauge Jensen, cada una de las 850 piezas de esta moto están bañadas en oro de 24 K.

Además, lleva engarzados 268 diamantes, y su asiento está tapizado en piel de cocodrilo auténtico. Aunque no representa una exquisitez en materia de ingeniería, la “Goldfinger” es de lo más ostentoso jamás creado.



MEDUSA (USD 1.150.000)

Esta moto súper exclusiva fue creada por el constructor turco Tarhan Telli, quien además la armó de manera artesanal durante más de un año de trabajo. Pesa 320 kilos y tiene el chasis con terminación en oro blanco y amarillo de 24 kilates. Además, está dotada de un motor bicilíndrico en V de 1.801 cc, con una potencia de 125 CV, y una transmisión de 6 marchas. Su nombre se refleja en el tanque de combustible, donde lleva grabada una enorme imagen de la figura mitológica.



HARLEY-DAVIDSON BUCHERED

BLUE EDITION (USD 1.750.000)

En primer lugar, el valor lo brinda la marca, tal vez la más icónica de la historia.

Este modelo especial está basado en una Softail Slim S de Harley, y luego recibió un exquisito trabajo en conjunto realizado por otras dos empresas: la firma suiza de relojes y joyería Buchered, y la marca Bündnerbike, especializada en la customización de motos de alta gama. Por ello, además del electrizante color azul, la moto incorpora detalles bañados en oro y diamantes.

Ofrece detalles de los más excéntricos: el sillín de piel de vaca hecho a mano, 360 diamantes incrustados, concentrados en el manillar y en el tanque de combustible, dos cajas fuertes en los flancos de la cúpula de vidrio blindado y un exclusivo reloj obra de Buchered, en el que destaca un anillo de 6 puntas con un diamante de 5,40 quilates.



ECOSSE SPIRIT ES1

(USD 2.700.000)

Está diseñada por ingenieros de la Fórmula 1 y pertenece a una marca que fabrica las motos según las necesidades de cada cliente. Se lanzó en 2007 como un producto de colección.

Tiene un profundo trabajo aerodinámico: la posición de manejo hace que el conductor prácticamente viaje adherido a la moto, y los pies también van integrados al carenado por lo que no existen apoyapiés que limiten las inclinaciones. Fabricada con materiales ultra ligeros, tiene una cilindrada de 1.000 cc (no precisan la potencia) y pesa solamente 120 kilos. El resultado, una máxima de 370 km/h.



HARLEY-DAVIDSON “MILLION

DOLLAR HARLEY” (USD 3.000.000)

La moto del millón de dólares se convirtió luego en la moto de los 10 millones. Apareció en 2010, pero luego fue intervenida por el artista plástico Jack Armstrong, considerado por el mismo Andy Warhol como “el último mago del arte moderno”.

Armstrong la transformó en una exuberante obra de arte con 37 capas de pintura acrílica. Se conoce que se vendió en 2012 por 3 millones de dólares, pero en 2017 fue puesta a la venta nuevamente y llegaron a pedirse 10 millones de dólares. La última referencia firme es la de 2012.

(Fuente: Infobae Autos).