Tráiler del documental sobre el crimen de María Marta García Belsunce Información General 09 de octubre de 2020 Redacción Por El próximo 5 de noviembre se estrena en Netflix la serie que mostrará una profunda investigación con material inédito y testimonios sobre el asesinato de la socióloga.

MARÍA MARTA GARCÍA BELSUNCE// La nueva producción de Netflix fue realizada por Haddock Films.

Carmel: ¿Quién mató a María Marta? es la nueva serie documental que explora las circunstancias que rodearon la muerte de María Marta García Belsunce, uno de los casos policiales más relevantes y controversiales de la Argentina. Netflix ya presentó el tráiler de la producción realizada por Haddock Films que se estrenará el próximo 5 de noviembre.

A través de cuatro capítulos se mostrará los detalles de la historia de la socióloga que fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera. Su marido Carlos Carrascosa declaró que él pensó que había sufrido un “accidente” y se había golpeado la cabeza contra una viga del techo y las canillas.

La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron en la cabeza y el sexto le rebotó, con un arma calibre 32 largo que nunca apareció.

El documental, dirigido por Alejandro Hartmann, explora diversas hipótesis sobre su asesinato y cuenta con los testimonios de Carlos Carrascosa, Diego Molina Pico, Irene Hurtig, John Hurtig, Horacio García Belsunce, Pablo Duggan, Rolando Barbano, Martín Sassone, Claudia Piñeiro, Diego Ferrari, Inés Ongay y Gustavo Hechem.

En mayo pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro, que tuvo a su cargo el juicio por el encubrimiento del crimen de Belsunce, sobreseyó a su hermano Horacio García Belsunce, su hermanastro Juan Hurtig y al vecino Sergio Binello, al declarar extinguida la acción penal por la prescripción de la causa, publicó Teleshow.

En un fallo los jueces Alberto Ortolani, María Elena Márquez y Ariel Introzzi Truglia sobreseyeron a estos tres imputados, que habían sido condenados en 2011. En aquel juicio, el TOC 1 había dado por probado que todos sabían que María Marta había sido asesinada y realizaron distintas maniobras para encubrir el homicidio, como alterar la escena del crimen, gestionar un certificado de defunción “trucho”, evitar que llegara la policía, tirar una bala por el inodoro y, en el caso del médico, no realizar la denuncia por muerte violenta.

La causa García Belsunce también tiene sin resolver la situación del viudo Carlos Carrascosa, quien en 2007 fue condenado por encubrimiento. Luego en 2009 la Casación lo sentenció a prisión perpetua como autor del crimen. Finalmente, tras pasar siete años encarcelado y luego de que la Corte Suprema de la Nación ordenara revisar su fallo, fue absuelto en 2016 y recuperó su libertad. Esa absolución aún está pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema a partir de la apelación de un fiscal.

Pero además, luego de una nueva investigación ordenada tras ese fallo absolutorio de Carrascosa, la fiscalía de Pilar imputó y ya elevó a juicio oral al ex vecino Nicolás Pachelo –ahora preso por robos en countries- y dos ex vigiladores del country Carmel, como presuntos autores del homicidio de García Belsunce, en un tercer debate por el caso que se hará entre agosto y octubre, y estará a cargo del TOC 4 de San Isidro.