Murió Gabo Ferro Sociales 09 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (Télam). - Colegas y amigos de Gabo Ferro expresaron hoy en las redes sociales su sorpresa y dolor ante la muerte del artista, de 54 años.

"Me tembló el estómago cuando me enteré que Gabo cambió de plano . . . qué gran artista y compañero de ruta, performer único y querido amigo! mucho Amor para #GaboFerro y Gracias", escribió en su Twitter Palo Pandolfo.

A fines de los 90, Ferro comenzó a leer algunas de sus poesías junto al grupo Los Verbonautas, que integraba Pandolfo, quien también compartió escenario con Porco, la banda de fallecido músico y poeta.

Por su parte, Lito Vitale posteó la canción "Muchacha", a la que acompañó con un "Te amamos Gabo, por siempre".

"Este año cruel lo peor que nos hizo fue llevarse a nuestrxs dos mejorxs narradorxs de historias... Adiós Gabo Ferro, rey osito, adorado y necesario. Tristeza infinita despedir tan prematuramente a alguien con tanta fuerza y belleza para convidarnos", escribió Paula Maffia.

Caro Pachecho, por su parte, twitteó: "Voy a vivir el resto de mi vida tocando sus canciones. Es corta. Chau amigo, te amamos y agradecemos para siempre".

"Qué tristeza. No lo puedo creer", publicó Omar Giammarco, en tanto que Liliana Herrero escribió: "Año doloroso, incomprensible.. Murió Gabo Ferro, adiós amigo".